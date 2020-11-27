Yapılandırmada ayrıntılar belli oldu: 251 bin TL'lik borç, 99 bin 500'e iniyor

Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılarak 18 eşit taksitte 36 ayda ödenmesine imkan sağlayan düzenlemenin uygulama esasları belli oldu.

Resmi Gazete’de yayınlanan geniş kapsamlı tebliğde, borcun türüne göre peşin veya vadeli ödeme seçeneklerinin tercih edilmesi halinde uygulanacak indirimler örneklerle açıklandı.

Örneğin 129 bin 500 liralık alacağın Yİ-ÜFE’ye endekslenmesiyle yapılan hesaplamada 27 bin 250 lira fer’i alacak eklenerek toplam tutar 156 bin 750 liraya çıkıyor. Bu tutarı 9 taksitte ödemek isteyen mükellef için 1.083 katsayısı uygulanacak ve borç tutarı 169 bin 7602 liraya yükselecek.

Mükellef borcun ilk taksitin ödeme süresi içinde peşin ödemeyi tercih etmesi halinde Yİ-ÜFE’ye endekslenerek eklenen tutardan yüzde 90 oranında indirim yapılacak ve anapara 132 bin 225 liraya düşecek.

Başka bir örneğe göre ise 2019 yılında 488 lira olan trafik cezası Yİ-ÜFE eklenmesiyle 513 liraya çıkıyor. Bunun 18 taksitte ödenmesi halinde tutar 1.15 katsayısıyla çarpılarak 590 liraya yükselecek. Peşin ödenmesi durumunda ise 368.25 lira ödenecek.

251 bin liralık borç 99 bin 500 liraya düşüyor

Öte yandan vergi ziyaı cezası uygulanan borçlarda ise indirim oranı daha yüksek düzeye çıkıyor. Örneğin 90 bin liralık gelir vergisi, 90 bin lira vergi ziyaı cezası, 1600 lira özel usulsüzlük cezası, 21 bin 240 lira gecikme faizi, 24 bin 205’er liralık asla ve cezaya uygulanan gecikme zamlarıyla birlikte 251 bin 251 liraya yükseliyor.

Bu tutar kanunda öngörülen sürede ödenmesi halinde 99 bin 599 liraya düşüyor. Tahsilinden vaz geçilen alacak miktarı ise 160 bin 451 lira oluyor.