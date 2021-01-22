Yapılandırmada başvurular 100 milyar liraya dayandı

289 milyar lirası vergi, 165 milyar lirası prim ve kalan kısmı diğer alacaklar olmak üzere toplam 500 milyar liralık kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili 7256 sayılı Kanun kapsamında, bugüne kadar yapılan başvuruların toplamı 99 milyar 627 milyon lira oldu. Mükellefler bu kapsamda 2 milyar 706 milyon lirayı peşin ödediler. 2016 yılından bu yana çıkarılan (7256 hariç) diğer üç yapılandırmada 243.7 milyar liralık vergi ve prim borcu yapılandırılırken, 108.1 milyar liralık tahsilat yapıldı ve ödeme oranı yüzde 44.3 oldu.

5 yılda 4 yapılandırma

Yaşanan ekonomik krizlerin, vergi ve prim başta olmak üzere kamuya olan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ortaya çıkan sıkıntıların giderilmesi amacıyla 2016 yılından bu yana 4 tane yapılandırma düzenlemesi hayata geçirildi. Son olarak COVID-19’un ekonomide yarattığı tahribatı azaltmak amacıyla çıkarılan 7256 sayılı düzenleme kapsamına, toplam 500 milyar liralık kamu alacağı giriyor. Bunun 289 milyar lirasını vergi, 165 milyar lirası prim alacakları, kalan kısmını da belediye alacaklarıyla, para cezaları oluşturuyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) alınan bilgilere göre bugüne kadar 6 milyon 937 bin mükellef, 8 milyon 320 bin borç için başvuruda bulundu. Bu kapsamda 99 milyar 627 milyon liralık alacak yapılandırılırken, mükellefler peşin ödeme indiriminden yararlanarak 2 milyar 706 milyon lirayı peşin olarak ödediler.

Başvuru ve ödeme süresi uzatılmıştı

7256 sayılı kanundan yararlanabilmek için 31 Aralık 2020 olarak belirlenen başvuru süresi, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Ocak 2021’ye uzatılmıştı. Ancak bu tarih hafta sonuna denk geldiği için başvurular 1 Şubat 2021’e kadar yapılabilecek. İlk taksit ödemesi ise SGK’ya olan borçlar için 31 Mart’a, diğer borçlar için ise 1 Mart’a kadar gerçekleştirilebilecek.

Son 3 yapılandırmanın ödeme ortalaması yüzde 44.3

DÜNYA’nın hesaplamalarına göre 2016 yılından bu yana çıkarılan son üç düzenlemede (7256 hariç) , mükellefler toplam 243.7 milyar liralık vergi ve prim borcu için başvuruda bulundu. Bu borçların 108.1 milyar lirası tahsil edilirken, tahsilat oranı yüzde 44.3’te kaldı.

Yapılandırmalarda dikkat çeken bir konu da vergi yapılandırmalarındaki ödeme oranının, prim yapılandırmalarına göre yüksek olması.

Vergi yapılandırmalarında ödeme oranı yüzde 50.3 olurken, bu oran prim yapılandırmasında yüzde 18.4’te kaldı. 2018 yılında çıkarılan 7143 sayılı kanuna ilişkin taksit ödemeleri halen devam ediyor.