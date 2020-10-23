Yapılandırmada ödemesiz dönem tartışması

23 Ekim 2020

Canan SAKARYA



Komisyon, bugün öğleden sonra saat 14:00’te teklifin kalan maddeleri ile teklife önergelerle eklenecek vergi ve borçların yapılandırılmasıyla ilgili maddeleri ele alarak çalışmalarını tamamlayacak.



Teklife eklenecek hükümler, şirketler ve vatandaşı ilgilendiren konular olarak ikiye ayrılıyor. İşletmelerin kamuya olan vergi ve prim borçlarının yanı sıra vatandaşın vergi, ceza gibi alanlardaki borçları da yapılandırma kapsamında yer alması bekleniyor. Ayrıca işletmelere yönelik matrah ve stok affı getirilmesi de öngörülüyor.



Ekonomi yönetimi ve AK Parti’nin TBMM’deki ekonomi kurmayları uzun süredir yapılandırmanın içeriğiyle ilgili çalışma yürütüyorlar. DUNYA.COM’a bilgi veren AK Parti kaynakları, yapılandırmanın kapsamının mümkün olduğu kadar geniş tutulacağını, stok ve matrah artışı gibi konuların ise henüz netlik kazanmadığını kaydettiler.



Dün de gün boyu devam eden teknik düzeydeki çalışmalarda, yapılandırmaya ilişkin ödemesiz dönemin getirilip getirilmemesi konusunda da tartışma yaşandığı öğrenildi.



Bazı kurmaylar, geçmiş dönemlerdeki yapılandırmaları örnek göstererek, bu düzenlemede makul bir süre ödemesiz dönem getirilmesini önerdiler. Ancak bazı kurmaylar ise ödemesiz dönem getirmenin, vergi gelirlerini tamamen sıfırlayacağını gerekçe göstererek buna karşı çıktılar.



CHP milletvekili Akif Hamzaçebi ise diğer maddelerin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, teklife eklenmesi beklenen maddelerin, CHP’nin 25 Mart’ta kamuoyuna duyurduğu Toplumsal Dayanışma paketinde yer aldığını hatırlattı.



Hamzaçebi, CHP’nin önerileri arasında da faizsiz ve ödemesiz dönemin öngörüldüğünü bildirdi.

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