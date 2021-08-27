Yapılandırmada süre uzatıldı

Hüseyin GÖKÇE

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun kapsamında başvurular bir ay daha uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; başvuru süresi 31 Ağustos’tan 30 Eylül’e, ilk taksit ödeme süresi de eylül ayından ekim ayı sonuna kadar uzatıldı.

Öte yandan, yangın ve sel afetleri sebebiyle mücbir sebep ilan edilen yerlerde ise son iki yapılandırmaya ilişkin taksit ödeme süreleri de mücbir sebep halinin sona ermesinden itibaren 1 ay sonrasına ertelendi.

Söz konusu afet bölgelerin bir kısmında 31 Aralık 2021, bir kısmında da 1 Kasım 2021 e kadar mücbir sebep ilan edilmişti.

Matrah ve vergi artırımı imkanı

7326 sayılı yapılandırma Kanunu kapsamında, bugüne kadar 3 milyon 480 bin mükellef, 69 milyar 125 milyon liralık borcunu yapılandırdı. Mükellefler yapılandırılan tutarın 2 milyar 873 milyon liralık kısmını peşin olarak ödedi.

Daha önce çıkarılan yapılandırmadan farklı olarak başvuruları devam eden bu yapılandırma düzenlemesi çerçevesinde, geriye dönük 5 yıllık zaman dilimine ilişkin matrah ve vergi artırma imkanı da bulunuyor. Bu imkandan yararlanarak artırımda bulunan mükelleflere aynı döneme ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmıyor.

Yine daha önceki yapılandırmalarda yer almayan stok affı uygulaması da bu yapılandırma kapsamında yapılabiliyor.

Buna göre, işletmede mevcut olup kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar yanı sıra, kayıtlarda yer alıp işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara ilişkin kayıt düzeltme hakkı da getirilmişti. Bu hak kapsamında kayıtlarda yer alıp işletmede bulunmayan, kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklara ilişkin kayıtlar da düzeltilebiliyor.