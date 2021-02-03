Yapılandırmada toplam başvuru 200 milyar lirayı aştı

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun kapsamında toplam 500 milyar lirayı bulan alacakların 200 milyar liralık kısmı için başvuru geldi. Bunun 110 milyar lirasını vergi alacakları, 90 milyar lirasını ise SGK’nın prim alacakları oluşturuyor. Yapılandırmanın faiz indiriminden yararlanmak isteyen mükellefler, şu ana kadar 6.8 milyar lirayı peşin olarak ödediler.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından önceki gün vergi ile ilgili başvuruların açıklanmasının ardından, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da SGK alacaklarına ilişkin başvuruları duyurdu.

Selçuk, SGK alacakları yapılandırılması kapsamında e-devlet e-SGK ve Sosyal Güvenlik Merkezlerine 1.77 milyon vatandaş başvuru yaptığını söyledi. Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, başvurular sonucunda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar lirayı aştığını ve şimdiye kadar 2.75 milyar liralık tahsilat yapıldığını aktardı.

Yapılandırma kanunu kapsamına, 289 milyar lirası vergi, 165 milyar lirası prim ve kalanı diğer alacaklar olmak üzere 500 milyar liralık bir borç giriyordu. Toplam 454 milyar liralık vergi ve prim alacağının, 210 milyar liralık kısmı için başvuru yapılmış oldu. Birikmiş alacak miktarına göre, yapılandırma oranı vergi alacağında yüzde 38.06, prim alacağında ise yüzde 54.54 oldu. Bu kapsamda toplam alacaklar için ise başvuru oranı yüzde 46.25 olarak hesaplandı.

Öte yandan yapılandırmanın peşin ödeme indiriminden yararlanmak isteyen mükellefler, şu ana kadar 2.75 milyar lirası prim olmak üzere toplam 6.8 milyar liralık peşin ödeme yaptılar.