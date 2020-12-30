Yapılandırmaların süresi uzatılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem borç yapılandırma başvuru süresinin hem de ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılması için gerekli talimatları verdi. Maliye ve SGK’da süre uzatımı konusunda hemfikir.

7256 sayılı Kanuna göre Cumhurbaşkanımızın başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma yetkisi bulunuyor. Süre uzatımı tamam, ancak ne kadar olacak?

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