  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi Haberleri
  3. Yapılandırmaların süresi uzatılıyor
Takip Et

Yapılandırmaların süresi uzatılıyor

DÜNYA Yazarı Abdullah TOLU, 31 Aralık'ta başvurusu süresi dolacak olan borç yapılandırmalarını bugünkü köşesine taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem borç yapılandırma başvuru süresinin hem de ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılması için gerekli talimatları verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem borç yapılandırma başvuru süresinin hem de ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılması için gerekli talimatları verdi. Maliye ve SGK’da süre uzatımı konusunda hemfikir. 

7256 sayılı Kanuna göre Cumhurbaşkanımızın başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma yetkisi bulunuyor. Süre uzatımı tamam, ancak ne kadar olacak?

Yazının devamı için tıklayın