10 Temmuz 2018

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, yeni sistemin getireceği avantajlarla ekonomik istikrarın devam edeceğini belirterek, "Ekonomimizin çok daha güçlü hale getirilmesi için gerçekleştirilecek yeni yapısal reformların en büyük destekçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Yetgin, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olduğunu ve yeni açıklanan kabine ile tüm belirsizliklerin ortadan kalktığını kaydetti.

Yeni sistemin getireceği avantajlarla ekonomik istikrarın devam edeceğini belirten Yetgin, ekonominin çok daha güçlü hale getirilmesi için gerçekleştirilecek yeni yapısal reformların en büyük destekçisi olacaklarını vurguladı.

Yetgin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tam bir kararlılık içinde koşmaya, üretmeye devam edeceklerini aktararak, "Sektörün tüm alt açılımlarını aynı çatı altında toplayan Türkiye'nin gayrimenkul platformu olarak, yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde güçlenerek çok daha büyük başarılara ulaşacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Emlak Konut GYO Genel Müdürü ve GYODER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kurum'un atanmasına değinen Yetgin, "Bugüne kadarki bilgi birikimi ve tecrübesi ile sektörde önemli bir yere sahip olan ve aynı zamanda yönetim kurulumuzun değerli üyesi Kurum'un, ülkemizdeki gayrimenkul sektörünün gelişmesinde başarılı çalışmalarına devam edeceğine ve ülkemizin kendi şehir kültürünü ihya edecek atılıma imza atacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA