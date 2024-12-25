Yaptırımlara rağmen 2024'te Rusya'nın Avrupa'ya LNG tedariki 50 milyar metreküpe ulaştı

Son dönemde küresel LNG ihracatını artırmaya yönelik adımlar atan Rusya'nın Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus gazının lojistik bakımdan avantajlı bir konumda olduğuna işaret ederek, "Rus gazı fiyat bakımından da en kârlı kaynak durumunda" dedi.

Yaptırımlara rağmen Rus gazına güçlü bir talep bulunduğunu aktaran Novak, “Bu yıl Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatımız yaklaşık yüzde 18 ila 20 arttı. Toplamda bu yılın 11 ayında boru hatları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikimiz 50 milyar metreküpe ulaştı” diye konuştu.

Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 31 Aralık’ta sona erme ihtimali son dönemde güçlenirken, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa atıl duruma düşmüştü.