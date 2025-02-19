Yargıdan vakıf üniversitelerindeki akademisyenler için eşit maaş kararı

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) 17 Nisan 2020'de devlet üniversiteleri ile vakıf üniversiteleri çalışanlarının eşit maaş almasına ilişkin düzenlemeye giderken, bunu akademisyenlerin aleyhine yorumlayarak eksik maaş veren bir özel üniversiteye dava açıldı.

Davacı akademisyen Eren Yecan'ı haklı bulan İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 30 bin akademisyenin de geriye dönük haklarını almasının önünü açtı.

Vakıf üniversitesi haksız bulundu

Kararla birlikte vakıf üniversiteleri ile akademisyenler arasındaki davalarda görevli mahkemenin İdare Mahkemesi olduğu da kesinleşti. Davalı idarenin karara itiraz etmesi üzerine dosya İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne gitti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. Dava Dairesi de yerel mahkemenin kararının doğru olduğuna hükmetti ve brüt ücret üzerinden eşitleme yapan vakıf üniversitesini haksız buldu.

'Hesaplama yoruma kapalı hale geldi'

Kararı değerlendiren Avukat Cihat Duman, şunları söyledi:

"Mahkemenin verdiği idari işlemin iptali kararı İstinaf Mahkemesi tarafından da onandığı için artık emsal olma özelliği gösteriyor. Bu kararla devletin yargı mercii vakıf üniversitesi çalışanlarının 2020’den beri uğradığı ücret eşitsizliğine müdahale etti.

Türkiye’de sayıları 30 bine yaklaşan vakıf üniversitesi çalışanları haklarını 5 yıl geriye dönük olarak da talep edebilecek. Vakıf üniversiteleri bundan sonra ne yapacak? Anayasaya, kanunlara uygun sözleşmeler hazırlayacaklar. Maaş hesabını kendi menfaatlerine göre yapmayacaklar. Aksi halde çalışanlarına geriye dönük olarak eksik maaşlarını, maddi ve manevi tazminatlarını ödemek zorunda kalacaklar. Artık hesaplama yoruma kapalı hale geldi."