Yargıtay: Ayıplı malda hizmet sağlayıcının sorumluluğu yok

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Yargıtay ciceksepeti.com üzerinden bir pastaneden alınan bir ürünün ayıplı olması sebebiyle, mahkemenin ciceksepeti aleyhine verdiği bedel iadesi kararını, servis sağlayıcının sorumluluğu olmadığı gerekçesiyle bozdu. Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, aracı hizmet sağlayıcının malın ayıplı olmasından kaynakla sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle, mahkemenin bedel iadesi yönündeki kararının bozulduğu kaydedildi.

İnternet alışverişin artışıyla aynı oranda şikayetlerde de artış yaşanırken, bu alışverişlere yönelik şikayetlerde de dikkat çekici artışlar yaşanıyor. Bunların bir kısmı tüketici hakem heyetlerinde çözülürken, önemli bir kısmı da yargıya taşındı.

Yargıtay, bir çok müşterinin alışveriş yaptığı dükkan yerine alışveriş platformunu sorumlu tutmasının önüne geçecek bir karara imza attı ve internet alışverişinde karşılaşılan ayıplı malda platformların sorumlu olmadığına hükmetti.

Pastanın içinden izmarit çıktı

Bir müşteri ciceksepeti.com platformundaki bir pastaneden aldığı pastanın içinden sigara izmariti çıkması üzerine, tüketici hakem heyetine başvurarak bedel iadesi istedi. Bunun üzerine ciceksepeti.com, hakem heyeti kararının iptali istemiyle Bakırköy 5.Tüketici Mahkemesine başvurdu.

Mahkeme, sigara izmariti çıkan truf paketinden davacının(ciceksepeti) sorumlu olduğunu belirterek, davayı reddetti. Red gerekçesinde, davacının ürün satışından komisyon aldığı belirtilerek hizmetten de sorumlu olduğu kaydedildi.

Adalet Bakanlığı yazısında ise 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ‘ayıplı mallar’ başlıklı kısmına göre satıcı, ithalatçı ve üretici konumunda olmayan davacının (ciceksepeti) hizmetten sorumlu olduğu gerekçesiyle davanın reddinin, usul ve yasalara aykırı olduğu belirtilerek, kararın kanun yararına bozulması istendi.

“Araştırma yükümlülüğü yok”

Uyuşmazlıkla ilgili konuyu inceleyen Yargıtay, kanun yararına temyiz talebini kabul ederek, kararın sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına karar verdi.

Kararın gerekçe kısmında, ilgili mevzuat uyarınca aracı hizmet sağlayıcının , hizmet sunduğu ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığı kaydedildi.