Yargıtay ezber bozdu! Artık altınlar gelinin olmayacak

Boşanma davalarında en çok tartışılan konulardan biri olan düğün takılarının paylaşımına ilişkin Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yıllardır uygulanan içtihadını değiştirerek düğünde takılan ekonomik değeri bulunan eşyaların kural olarak kime takıldıysa ona ait olacağına hükmetti.

Yıllardır uygulanan kural değişti

Daha önceki içtihatlara göre, düğünde kim tarafından kime takılırsa takılsın altın, para ve ziynet eşyalarının büyük bölümü kadına ait kabul ediliyordu.

Ancak Yargıtay, değişen ekonomik koşullar ve toplumsal uygulamaları dikkate alarak bu yaklaşımını revize etti.

Yeni içtihada göre, kadına özgü bilezik, kolye, küpe gibi ziynet eşyaları geline ait olacak. Damada takılan para, çeyrek altın, saat ve benzeri ekonomik değeri bulunan takılar ise damadın malı sayılacak. Taraflar arasında farklı bir anlaşma veya ispatlanmış yerel örf ve adet varsa, paylaşım buna göre yapılacak.

Kararın gerekçesi açıklandı

Yargıtay kararında, düğünlerde artık sadece ziynet eşyalarının değil, yeni evlenen çifte maddi destek amacıyla farklı ekonomik değere sahip hediyelerin de takıldığına dikkat çekti. Bu nedenle mevcut uygulamanın günümüz ekonomik ve sosyal koşullarını karşılamadığı belirtilerek içtihat değişikliğine gidildiği ifade edildi. Kararda ayrıca, karşı cinse özgü olduğu açık olan takıların ilgili eşe ait sayılacağı, her iki cins tarafından kullanılabilen eşyalarda ise takının kime takıldığının esas alınacağı vurgulandı.

6 çeyrek altın davanın seyrini değiştirdi

İçtihat değişikliğine konu olan davada kadın, düğünde damada takılan 6 çeyrek altının da kendisine ait olduğunu öne sürdü. İlk derece mahkemesi ve istinaf mahkemesi bu talebi kabul etti. Ancak dosyayı inceleyen Yargıtay, damada doğrudan takılan ve kadına özgü ziynet niteliği taşımayan 6 çeyrek altının erkeğe ait olduğuna karar vererek yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yeni içtihada göre mahkemeler öncelikle taraflar arasında bir anlaşma olup olmadığını inceleyecek. Böyle bir anlaşma yoksa, yerel örf ve adet kuralları değerlendirilecek. Bunlar da bulunmuyorsa temel ilke olarak ekonomik değeri bulunan takılar kime takıldıysa onun malı kabul edilecek.