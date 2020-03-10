Yargıtay sözleşmeli personel alımı yapacak
Yargıtay Başkanlığı, sözleşmeli personel alımı için ilan yayınladı. İşte başvuru tarihi ve personel alımı için adaylarda aranan şartlar...
Yargıtay Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, 2018 yılı KPSS puanları esas alınarak, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 3 sözleşmeli çözümleyici ile 3 sözleşmeli programcı alacak.
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*Bu ilan Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayınlanmıştır.