Yarım asırlık arıcı... Bir kovandan 30 kilo bal almanın sırrını açıkladı

Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde bal üreticileri sezon hazırlıklarına başladı. Arıların yaşam alanı kovanların bazıları değiştirilirken, her kovandaki arılar ayrı ayrı kontrol ediliyor. Hazırlıklarını tamamlamaya çalışan arıcılar, kovanlarını yenileme, katlama işlerini yapıyor.

Yayla sezonuna güçlü bir koloni ile girmek ve bal üretmek için son hazırlıklarını yapan arıcılar, arıların koloni içerisinde belirli bir sayıya ulaşmasının ardından mayıs ayının sonlarında sonra yaylaya çıkartılıyor.

Yaylada da her yılın mevsimine göre, iklim değişikliklerine göre yağmur, rüzgar veya kurak geçmesine bağlı olarak oluşan ballar ağustos ayının ortasında hasat ediliyor. İHA'nın haberine göre; hasadın ardından milyonlarca arı yine Akseki bölgesinde sıcak bölgelere geri getiriliyor.

Yaklaşık 50 yıldır arıcılıkla uğraşan Mesut Şanlı, nisan yağmurlarının çok iyi geçtiğini ve doğanın çok canlı olduğunu anlatarak “Arılarımız şimdiden doğada bulunan binbir çeşit çiçekten bal yapmaya başladı” dedi.

Geçen yıl ayıların 74 kovanı talan ettiğini fakat bu yıl önlem aldıklarını ifade eden Şanlı, “Bu yıl çok iyi bal almayı bekliyoruz. Kovanlarımızı mahallemize ait bin 800 metre rakımlı Katırancı Yaylası'na çıkaracağız" şeklinde konuştu.

Bal hasadının doğanın canlılığına bağlı olduğunu anlatan Mesut Şanlı, “Bir kovandan 30 kilo da bal alabilirsin, bir kilo da. Arılara özellikle kışın çocuk gibi bakacasın” ifadelerini kullandı.