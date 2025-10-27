Yarın bankalar açık mı? 28 Ekim borsa kapalı mı?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim’de kurumların çalışma durumu merak konusu oldu. 28 Ekim’de bankaların ve borsanın mesai saatleri sorgulanıyor. On binlerce kişi "28 Ekim’de bankalar açık mı, borsa çalışıyor mu" sorularına yanıt arıyor.

Yarın Bankalar açık mı?

Kamu ve özel bankalar 28 Ekim yarım gün tatil olduğu için saat 13.00'e kadar hizmet verecekler. Normal mesai 30 Ekim Perşembe günü başlayacak.

28 Ekim borsa kapalı mı?

Borsa İstanbul'da 28 Ekim öğlen seansına kadar işlem yapılacak. Saat 13.00'ten sonra alım veya satım yapılamayacak.