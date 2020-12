Yarınlara umutla bakmak

Takip Et

TÜRMOB GENEL BAŞKANI EMRE KARTALOĞLU

Her yeni başlangıç beraberinde yeni umutları getirir. Yeni bir yıla her zamankinden daha fazla umutla girmek istiyoruz.

Her biten yıl uğurlanır ancak 2020 yılı için uğurlamaktan ziyade, kurtulmak daha yerinde bir kelime olsa gerek. İnsanlık tarihinin zorlu yıllarından biri olarak 2020 yılı tarihteki yerini şimdiden aldı. 2020 yılına damgasını vuran pandemi hayatın her alanını etkiledi. Yaşam biçimimizden, beklentilerimize, tüketim alışkanlıklarımızdan, çalışma hayatına kadar her alan pandeminin getirmiş olduğu değişime maruz kaldı.

Küresel düzlemde yaşanan bu büyük sağlık sorununun ve ardından gelen ekonomik krizin etkisi oldukça güçlü oldu. Ekonomik tahribatın etkisinin ne kadar süreceğini şimdiden tahmin etmek çok güç görünüyor.

Tüm olumsuzluklara ve endişelere karşın geleceğe ilişkin umutlarımızı korumak zorundayız. İnsanlık tarihi zor dönemlerde sürece uygun doğru politika ve strateji uygulayanların başarı hikayeleriyle dolu. Hayatın her alanı için sorun ve sıkıntılarımızı görmezden gelerek veya sorunlarla yüzleşmekten kaçınarak, başarıya ulaşmayı beklemek boş hayalden öte anlam ifade etmez.

Ülke olarak ne kadar zor ve sıkıntılı olursa olsun, çözüm bekleyen yapısal sorunlarımızın üzerine, ortak akılla üreteceğimiz çözüm yolları ve reformlarla gitmek zorundayız. Yapılması düşünülen ekonomi ve hukuk reformları için TÜRMOB uygulamadan gelen deneyim ve birikimi ile katkı vermeye hazırdır. İçinde bulunduğumuz zor dönemden ülkemizi çıkararak, ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğu ve beklentisi olmalıdır.

Pandemi, sağlık ve ekonomi krizi yaratmanın yanı sıra alışkanlıklarımızı, yaşam biçimimizi değiştirdi. Bu değişen sürece uygun olarak yarınlarımızı şekillendirmek zorundayız. Ekonomide yaşanan tahribatı telafi edebilmek için yaşanan sürecin uzun vadeli sonuçlarının doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Sürece uygun politika ve stratejiler belirlemek, şirketler için entegre raporlama ve nakit akış yönetimi uygulamanın önemi artmıştır.

Mali müşavirler, sundukları hizmetlerle işletmelerin yaşam döngülerini sürdürebilmeleri, yeni süreçlere kendilerini hazırlayabilmeleri, finansal piyasaların etkinliğini koruyabilmeleri, kamu finansmanının sürekliliğini sağlayabilmeleri için hayati öneme sahip bir rol üstlendiler ve bu rolü güçlendirerek devam ettireceklerdir.

Bu süreçte sevdiğimiz dostlarımızı, arkadaşlarımızı, yakınlarımızı ebediyete uğurladık. Bu acıların tüm dünyada son bulması ve bir daha yaşanmamasını diliyorum.

Umutlarımızı koruyarak karşıladığımız 2021 yılının dünyamıza, bölgemize ve ülkemize önce sağlık, barış ve huzur getirmesini, insanların yarınlara umutla baktığı bir yıl olmasını arzuluyoruz. Ekonominin istikrarlı bir şekilde güçlendiği, insanların geçim derdi ve yarın endişesi yaşamadığı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz. İşsizliğin, yoksulluğun, açlığın ve sefaletin olmadığı bir yaşam seviyesine ülkemizin ve dünyanın kavuşması temennisi ve beklentisi içindeyiz.

Ülkemizde ve dünyada, tüm insanlığın sağlık, huzur, özgürlük, adalet ve barış içinde yaşayacağı bir yıl olması dileğiyle yeni yılınızı kutlarım.