Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla başlatılan Yarısı Bizden kampanyası'nda destek tutarlarının artırıldığını açıkladı.

Buna göre, İstanbul'daki Yarısı Bizden Kampanyası'nda hibe desteğini 875 bin liraya, kredi desteğini 875 bin liraya, taşınma desteğini 125 bin liraya çıkartıldı.

Peki yarısı bizden kampanyası nedir? Kimler, nasıl yararlanabilir? İşte Yarısı Bizden Kampanyası'na dair merak edilenler...

Kampanya hangi illeri ve ilçeleri kapsıyor?

Bizden kampanyasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü koordine ediyor. Kampanya İstanbul’un 39 ilçesini kapsıyor.

Yarısı Bizden'e nasıl başvuru yapılıyor?

Yarısı Bizden Kampanyası'nda e-Devlet başvurusuna gerek duyulmaz. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.

Kampanyada süre sınırlaması var mı?

Kampanyanın ilk başvuru dönemi 26 Nisan-2 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Bu dönemde e-devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı.

Kampanyanın yeni dönemi 9 Ağustos 2024 tarihinde başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyaya başvuruların artık süre sınırlaması olmadan devam edeceğini bildirdi. 11 Ekim’de ise alan bazlı büyük dönüşümlerde tam uzlaşma olması halinde Bakanlığın destek verebileceği belirtildi.

Kampanyada iki yöntem kullanıyor: Kentsel dönüşüm modelleri neler?

Kampanya şartlarına göre kentsel dönüşüm iki farklı modelle gerçekleştiriliyor. Bunlardan ilki yüklenici firma ile dönüşüm olurken ikincisi TOKİ ve Emlak Konut'la büyük alanlarda dönüşüm oluyor.

Yüklenici firma ile dönüşüm yapılırken bakanlık her bir konut için hibe desteği sağlıyor. Alan bazlı büyük dönüşümlerde ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile vatandaşa destek sağlanıyor. Bu durumda vatandaşlar Yarısı Bizden kampanyasının hibe desteğini kullanabiliyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor arta kalan borç ise taksitlendiriliyor.

Hibe tutarları ne kadar oldu?

Kampanya kapsamında daha önce konutlar için 700 bin TL hibe, 700 bin TL faizsiz kredi ve 100 bin TL taşınma desteği veriliyordu. Yapılan güncellemeyle konutlar için hibe tutarı 875 bin TL’ye, kredi tutarı 875 bin TL’ye, taşınma desteği de 125 bin TL’ye çıkarıldı.

İşyerleri için sağlanan desteklerde de artırıldı. İşyerleri için verilen hibe desteği 437 bin 500 TL’ye, kredi desteği de 437 bin 500 TL’ye yükseltildi. Taşınma yardımı ise 125 bin TL olarak belirlendi.

Ödemeler ne zaman ve nasıl yapılıyor?

Kampanya kapsamında, ödemeler aşamalı olarak yapılıyor. İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılıyor.

Kredi geri ödemeleri ne zaman başlıyor, gelir şartı aranıyor mu?

Kredi geri ödemeleri yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıla kadar vade uygulanıyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmazken sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılıyor.

Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmıyor.