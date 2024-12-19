Yarısından fazlası hem fikir: Beyaz yakalıların 2025'ten beklentileri belli oldu

Pluxee, Türkiye genelinde beyaz yakalı çalışanlarla yaptığı araştırmada, 2025 yılına yönelik iş dünyası beklentilerini ortaya koydu. Çalışanlar, maaş artışlarının yanı sıra haftada 4 gün çalışma düzeni ve geniş kapsamlı yan haklar istiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 62’si, daha kısa çalışma haftası için maaşlarından belirli bir kesintiyi kabul edebileceğini belirtti.

Beyaz yakalılar maaş ve yan haklara odaklanıyor

Araştırmaya katılanların yüzde 70’i mevcut maaşlarını tatmin edici bulmazken, yüzde 27’si yüzde 66 ve üzeri maaş artışı teklif edildiğinde iş değiştirmeye sıcak bakıyor. Çalışanların işverenlerinden en çok talep ettiği yan haklar ise şunlar oldu:

Sağlık sigortası: En çok talep edilen haklar arasında ilk sırada yer aldı.

Araç desteği ve yakıt yardımı: Çalışanların en çok tercih ettiği avantajlar arasında bulunuyor.

Performans primi ve özel gün hediyeleri: Çalışan motivasyonunu artıran önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

Haftada 4 gün çalışma ve esnek modeller talep ediliyor

Araştırmaya göre çalışanların yüzde 62’si haftada 4 gün çalışma düzenine geçmek için maaşlarından yüzde 9’a kadar kesintiyi kabul edebileceğini belirtti. Çalışanlar, iş ve özel yaşam dengesi konusunda daha esnek çalışma modelleri talep ediyor.

Cinsiyet eşitliği ve ücret adaleti gelişim alanları

Araştırma, maaş zamlarında cinsiyet eşitliği konusunda hala gelişime ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Özellikle finans ve eğitim sektörlerinde çalışanların ücrette fırsat eşitliğinin sağlanmasını talep ettiği görüldü. Katılımcıların yüzde 70’i maaş zamlarında adil uygulamalara dikkat edilmediğini belirtti.

Pluxee Türkiye’den açıklama

Pluxee Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu, araştırma sonuçlarını değerlendirerek, “Çalışanların beklentilerini analiz ettiğimiz bu araştırma, işverenlerin yan hak düzenlemelerini önceliklendirmesi gerektiğini gösteriyor. Maaş artışlarının yanı sıra çalışanların takdir edildiğini ve değer gördüğünü hissettiren uygulamalar, bağlılığı ve performansı artırıyor” dedi.

Hekimoğlu, kişiselleştirilmiş ve dijital yan hak çözümleriyle iş yaşamında çalışanların satın alma gücünü desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.