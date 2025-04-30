YARIZI BİZDEN KAMPANYASI DESTEĞİ NE KADAR OLDU? Yarısı Bizden Kampanyası yeni hibe ve kredi desteği kaç lira oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda bir müjde vererek Yarısı Bizden Kampanyası'nın destek tutarlarını artırdıklarını ifade etti. Bu sıcak gelişme sonrası kampanya hakkındaki bilgiler yeniden gündem oldu ve "Yarısı Bizden Kampanyası hibe desteği, kredi desteği ne kadar oldu? Yarısı Bizden Kampanyası'ndan kimler yararlanabilir?" soruları artmaya başladı.

Yarısı Bizden Kampanyası hibe ve kredi desteği ne kadar oldu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul'da başlatılan Yarısı Bizden kampanyasında sağlanan destek miktarları artırıldı. Kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla yapılan güncellemeyle birlikte, vatandaşlara sunulan hibe ve kredi tutarlarında önemli artışa gidildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'un dönüşümü için başlattığı Yarısı Bizden kampanyası kapsamında daha önce 700 bin TL olan hibe 875 bin TL’ye yine 700 bin TL olan kredi tutarı da 875 bin TL’ye çıkarıldı.

Taşınma desteği ise 100 bin TL’den 125 bin TL’ye yükseltildi. Böylece İstanbul’daki bir evin dönüşümü için vatandaşlara sunulan destek miktarı 1 milyon 875 bin TL olarak güncellendi.

İş yeri dönüşüm desteği de 1 milyon TL’ye yükseltildi.