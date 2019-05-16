Yaş çay alım fiyatı belli oldu

16 Mayıs 2019

2019 yılı için yaş çay alım fiyatı 2,90 TL olarak tespit edildi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 13 kuruş destekleme yapılacağını bildiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli böylece toplam fiyatın 3,03 TL olacağını söyledi.

Mazot ve gübre desteği ise 15,35 kuruş olarak aynı kaldı.

Öte yandan yaş ve kuru çay üreticilerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak için Ziraat Bankası ile görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Pakdemirli, bu bağlamda KGF ile de görüştüklerini, ancak sürecin henüz neticelenmediğini ifade etti.