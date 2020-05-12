Yaş çay alım fiyatı, üreticiyi tatmin etmedi

12 Mayıs 2020

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yaş çay kilo fiyatının beklentilerinin çok altında kaldığını ve verilen zammı beğenmediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yıl yaş çay alım fiyatının 3 lira 27 kuruş olarak belirlendiğini, 13 kuruş destekleme bedeli ile yaş çay kilo fiyatının 3,40 TL olarak belirlediklerini açıkladı

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yaş çay kilo fiyatının kendilerini ve üreticileri tatmin etmediğini belirterek verilen fiyatın çok düşük kaldığını söyledi.

Fiyattan memnun kalmadıklarını ifade eden Paliç, oda olarak taleplerinin 3,90 TL olduğunu kaydederek, verilen fiyatın özel sektörün istediği fiyat olduğunu savunarak şunları kaydetti: “Bugüne kadar talebimizle verilen fiyat arasında fazla bir fark olmazken bu yıl ilk kez talebimizin çok altında bir fiyat açıklaması gerçekleşti. Verilen zam oranı toplamda yüzde 12’de kalmıştır. Biz enflasyonun biraz daha yukarısında fiyat beklerken açıklanan rakam enflasyonun hemen üzerinde bir fiyat oldu. Oda olarak talebimiz 3,90 TL iken verilecek rakamın 3,65 TL’den düşük olmayacağını bekliyorduk. Ancak verilen fiyat maliyetlerin altında kaldı. Üreticiler birliği olarak bu fiyattan memnun değiliz. Bu fiyat özel sektörün talebiydi. Kazanan özel sektör oldu” dedi.