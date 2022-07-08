Yaş çay budama bedelleri hesaplara aktarıldı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), yaş çay budama bedellerini üreticilerin banka hesaplarına aktardı.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2022 yılı budama döneminde 185 bin 241 üreticinin 106 bin 537 dekarda budama yaptığını söyledi.

Üreticilerin yaş çay budama bedeli olarak 719 milyon 511 bin lira almaya hak kazandığını belirten Alim, paranın banka hesaplarına yatırıldığını kaydetti.