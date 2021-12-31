Yaş çay için fark ödemesi 13 kuruş

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteğini kilogram başına 13 kuruş olarak belirledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yaş çay üreticilerine 2021 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği yapılmasına dair tebliğe göre, fark ödemesi; daha önce yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve ruhsatını yenileyen, 2021 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler ile ilk defa 2021 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere yapılacak.