Yaş çayda fiyat 16 Mayıs'ta
2019 yaş çay sezonu bugün açılıyor. ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, birinci sürgünde üreticilerden dönüm başına 500 kilogram yaş çay alacaklarını açıkladı. Yaş çay fiyatı ise 16 Mayıs'ta Bakan Bekir Pakdemirli tarafından Rize'de ilan edilecek... Necati Tuzcu'nun haberi...
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