Yaş kayısı ihracatında yüzde 50 artış bekleniyor

06 Temmuz 2020

Dünya kuru kaysı üretimin yüzde 85’inin yapıldığı Malatya’da yaş kayısı ihracatında bir önceki sezona göre yüzde 50 artış bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, "İnsanların kısmen normal hayata geçiyor olması yaş kayısıda ciddi bir talep artışına neden oldu." dedi.

Türkiye’deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonunun Malatya’da bulunduğuna dikkat çeken Özcan, kentte 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağladığını aktardı.

"Kalitenin avantajlarını kullanmaya çalışıyoruz"

Malatya kayısısının ‘Antep baklavası’ ve ‘Aydın inciri’nden sonra Türkiye'nin AB nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olduğunu belirten Özcan, geçen yıl 110 ülkeye kayısı ihraç edildiğini, ihracatı yapılan 99 bin 666 ton kuru kayısı ihracatından 253,5 milyon dolar gelir sağlandığını bildirdi.

Kentte üretilen kayısının yurt dışına yaş olarak gönderildiğini açıklayan Özcan, “Bu yıl yaş kayısıda ciddi bir kalite söz konusu. Bu kalitenin avantajlarını kullanmaya çalışıyoruz. Kaliteden dolayı ihracatta ciddi bir talep söz konusu. İnsanların kısmen normal hayata geçiyor olması yaş kayısıda ciddi bir talep artışına neden oldu. Geçen sezon Malatya’dan yaklaşık 13 bin ton yaş kayısı ihraç edildi. Bu sezonda ise yüzde 50 artış bekliyoruz. Bu yıl yaş kayısısı ihracatında en az 20 bin ton rakamını yakalamayı düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Yaş kayısı yaklaşık 10 ülkeye ihraç ediliyor

Uzak Doğu pazarına yeni yeni girildiğini belirten Ramazan Özcan, şöyle konuştu:

”Bu bölgelere en önemli problem ulaşım olduğu için daha çok kargo uçaklarıyla ürünler gidiyor. Bu yıl bu konuda biraz daha mesafe kat edildi. COVID-19'dan dolayı insanların kurudan önce yaş olarak üretilen ürünleri tüketim ihtiyaçları arttı. Kayısı insan hayatına çok daha fazla girmeye başladı. Ürünlerimizde kalite yüksek, dolayısıyla bu pazarlarda artış söz konusu. Kayısı 350 gramlık paketlerle direkt Avrupa'da raflara gidiyor. Kayısı bir daha başka alanlarda entegre edilmiyor. Tüketici çok rahatlıkla raflardan ürünü alarak, tüketebiliyor. Malatya'da üretilen yaş kayısı yaklaşık 10 ülkeye ihraç ediliyor. Avrupa'da Almanya başta olmak üzere farklı ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz. Uzak Doğu pazarlarımızdan Singapur, Hong Kong gibi yerlere ayrıca Rusya'ya da ihracat gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: AA