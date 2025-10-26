Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamullerinde yeni hedef Norveç

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Türkiye’nin 2024 yılında Norveç’e gerçekleştirdiği 21 milyon dolarlık taze meyve sebze ve mamul ihracatını artırmak amacıyla Kuzey Avrupa ülkesi Norveç URGE Projesi kapsamında ticaret heyeti düzenledi.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle, sürdürülen “Turkish Fresh and Processed Fruits and Vegetables Cluster” isimli UR-GE Projesi kapsamında ilk pazarlama faaliyetlerini Nisan ayında İngiltere’ye yaptıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ikinci etkinliklerini meyve sebze mamulleri ve taze meyve sebze sektörlerinde 10 firma temsilcisinin katılımıyla 19-23 Ekim 2025 tarihlerinde Norveç’e düzenledikleri bilgisini verdi.

"Norveç’e yeni ihracat bağlantılarının tohumlarını attık"

Norveç’te firma ve market ziyaretleri ile ikili iş görüşmeleri düzenlediklerini anlatan Uçak, “Norveçli ithalatçılarla 66 ikili iş görüşmesi yaptık. Norveç temaslarımızda Oslo Büyükelçimiz Gülin Dinç ve Oslo Ticaret Müşavirimiz Ceren Fırat heyetimize eşlik etti ve Norveç pazarıyla ilgili kritik bilgiler paylaştı. Üye firmalarımız açısından verimli bir organizasyon oldu. Norveç’e yeni ihracat bağlantılarının tohumlarını attık, önümüzdeki süreçte tohumların yeşermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Norveç pazarı yerinde gözlemlendi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık ise; Oslo’da marketleri ziyaret ederek Norveç pazarındaki ürün çeşitliliğini, fiyat seviyelerini ve raf stratejilerini yerinde analiz etme olanağı bulduklarının altını çizdi.

Norveç’in refah seviyesi yüksek bir ülke olduğuna dikkati çeken Balık, “Norveç’te 2024 yılında 21 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve mamulleri ihraç etmişken 2025 yılının ilk 9 ayında ihracat 19 milyon dolara ulaştı. Norveç’e ihracatımızda kiraz, limon, nar, kuru domates, turşu ve salça ürünleri öne çıkan ürünler oldu. Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerimizin Norveç’e ihracatlarının orta vadede 50 milyon dolara ulaşacağına inancımızı artıran bir ticaret heyeti organizasyonuna imza attık” şeklinde konuştu.