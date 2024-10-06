Yasa dışı bahisle etkin mücadele başlıyor: Caydırıcı cezalar yoda

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yasadışı bahisle daha etkin mücadele edilebilmesi için mevcut kanunlarda yapılacak değişikliklerin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Söz konusu zirvede yasadışı bahisle daha etkin mücadele edilebilmesi için mevcut kanunlarda yapılacak değişiklikler ele alındı.

Söz konusu toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre AK Parti kaynakları, mevcut yasalarda illegal bahisle mücadele konusunda yeterli yaptırımlar olduğunu ancak, uygulamada bazı sıkıntıların ortaya çıktığını söyledi. Parti kurmayları, yasaklı sitelerinin IP adreslerinin tespitinde güçlük yaşandığını ve bu sitelerin kapatılma süreçlerinin uzun sürdüğüne dikkat çekti.

Yapılacak yeni çalışma hem yasaklı sitelerin adres tespitleri ve kapatılma süreçlerinin kısaltılmasına yönelik adımların atılması bekleniyor. Yasa dışı bahis oynayanlara karşı cezaların artırılması planlanıyor.

Yasa dışı bahis oynayanlara 20 bin liraya varan ceza veriliyor

Mevcut mevzuatta, lisanssız oyun oynatanlar veya buna yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bine güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor. Yurt dışında mevcut bir oyuna internetle erişim sağlanarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayanlar 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına hükmediliyor. Sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık edenler için ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor. Reklam vererek kişileri bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor. Yasa dışı bahis oynayanlar ise Kabahatler Kanununa göre cezalandırılıyor. Buna göre, yasa dışı bahis oynayanlara 5 bin-20 bin lira arasında ceza veriliyor.

