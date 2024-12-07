Yasa onayladı: Ya satılacak ya yasaklanacak! TikTok'un ABD'deki son çaresi Yüksek Mahkeme

ABD Temyiz Mahkemesi, TikTok’un sahibi ByteDance’in, uygulamayı satmasını veya 2025 yılının Ocak ayında yasaklanmasını öngören yasayı onayladı. Başkan Joe Biden tarafından imzalanan ve ulusal güvenlik gerekçesiyle çıkarılan bu yasa, ByteDance’in TikTok’tan ayrılmaması durumunda, 19 Ocak 2025’te ABD’de uygulamanın yasaklanacağını belirtiyor. TikTok, yasanın ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini ve anayasaya aykırı olduğunu savunarak, ABD Yüksek Mahkemesi’ne başvuracağını açıkladı.

Washington DC Temyiz Mahkemesi, üç yargıçtan oluşan heyetiyle, yasanın anayasal olduğuna ve ifade özgürlüğünü ihlal etmediğine karar verdi. Mahkeme, bu kararını, ABD hükümetinin Çin'in TikTok üzerinden milyonlarca Amerikalı vatandaşının verilerini toplama ve ulusal güvenliği tehdit etme girişimlerini engelleme amacı taşıdığı gerekçesiyle verdi.

TikTok, bu kararın ardından hukuki yollarla süreci durdurmaya çalışacağını açıkladı. CEO Shou Zi Chew, çalışanlarına gönderdiği e-postada, süreç boyunca dava açacaklarını belirtti. Yasa, Apple ve Google’a da TikTok’u mağazalarından kaldırma ve platformun internet barındırma hizmetlerinden yasaklanması yönünde bir yükümlülük getiriyor.

Tepkiler ve hukuki mücadele

TikTok, kararın ardından yaptığı açıklamada, ABD Yüksek Mahkemesi’nden Amerikan halkının ifade özgürlüğünü koruyarak tarihi bir adım atmasını beklediklerini belirtti. ABD Başsavcısı Merrick Garland ise mahkeme kararını, Çin hükümetinin TikTok üzerinden Amerikalıların hassas bilgilerini toplama ve içeriği manipüle etme çabalarına karşı önemli bir adım olarak değerlendirdi. TikTok ve ByteDance, yasa kararının anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

TikTok ve Trump’ın ilişkisi

20 Ocak 2025'te tekrardan göreve dönecek olan eski Başkan Donald Trump, 2020 yılında TikTok’u yasaklama girişiminde bulunmuş, ancak mahkeme bu kararı engellemişti. Trump, 2020 kampanyasında TikTok’u yasaklamayı savunsa da bu yaklaşım, daha önceki yasaklama çabalarıyla çelişiyor. Biden yönetimi, ByteDance’in TikTok’un algoritmalarını satmasının Pekin tarafından engellenebileceğini belirtiyor.

TikTok’un rakiplerinin durumu

TikTok’a yönelik yasal baskılar, Meta ve Snap gibi rakip şirketlerin hisse değerlerinin yüzde 2 civarında artmasına yol açtı. Ayrıca, Biden yönetiminin yasa için 90 günlük uzatma hakkı bulunduğu da belirtiliyor.