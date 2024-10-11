Yasa teklifi sunuldu: 100 bin TL limitin üzerindeki kredi kartlarından 750 lira katkı payı alınacak!

AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu yasa teklifi, Savunma Sanayi Fonu'nun gelirlerini artırmayı hedefleyen çeşitli düzenlemeler içeriyor. 12 maddeden oluşan teklifte, en dikkat çeken yeniliklerden biri, limiti 100 bin TL ve üzeri kredi kartlarından yıllık 750 TL katkı payı alınması.

Bununla birlikte, tapu işlemleri, sıfır ve ikinci el araç satışları, noter işlemleri gibi alanlardan da katkı payı alınacak. Ayrıca, motor silindir hacmi 100 cm³ altındaki motosikletler, insansız hava araçları (drone'lar) ve ÖTV matrahı 5 bin TL’yi aşan kol saatleri de vergi kapsamına alınıyor.

AK Parti'nin Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na yönelik yasa teklifinde yapılacak düzenlemeler madde madde şöyle:

* Vergi beyannameleri ve muhtasar beyannamelerden damga vergisi alınacak.

* Taşınmaz satışlarında tapu işlemleri için alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL ücret alınacak.

* Limiti 100 bin TL ve üzeri Kredi kartı hamillerinden yıllık 750 TL katkı payı alınacak.

* Noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 TL alınacak.

* Sıfır araç tescilinde 3.000 TL, ikinci el satışlarında 1.500 TL ücret alınacak.

* ÖTV matrahı 5 bin lira ve üzeri kol saatleri ve dronelar ÖTV kapsamına alınacak.

* Küçük motorlu motosikletler (motor silindir hacmi 100 cm³ ve motor gücü 6 kW altı) Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne tabi tutulacak.