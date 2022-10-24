YASAD Başkanvekili Küçükpehlivan: Her 4 çalışandan biri istifa etti, patronun haberi yok

Vizyon 100 Platformu, beşinci zirvesini gerçekleştirdi. Üyeleri arasında patronlar ve CEO’ların bulunduğu Vizyon 100 Platformu’nun “Dijital CxO ve Liderler Zirvesi” başlığını taşıyan organizasyona, 300’e yakın şirketin CEO ve üst düzey yöneticisi katıldı.

Zirve kapsamında “Yeni Dönemin Getirdiği Önemli Fırsatlar” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü Başarsoft CEO’su ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Yönetim Kurulu Başkanvekili Alim Küçükpehlivan yaptı. Küçükpehlivan moderatörlük esnasında yaptığı konuşmada CEO ve patronlara seslenerek, “Sadece pazarı ve müşteriyi bilmeniz yetmiyor. İşe gelip giden ama iş üretmeyen yani ‘sessiz istifa’ moduna geçen çok çalışan var. Ve patronlar bunun farkında değil” dedi.

Pandemi sonrasında gelişen ve ‘sessiz istifa’ olarak adlandırılan süreç hakkında konuşan Küçükpehlivan, “Araştırmalara göre, Türkiye’deki her 4 çalışandan biri ‘sessiz istifa’ denilen modda bulunuyor. Her 3 kişiden biri ise kendisini çalıştığı şirkete ait hissetmiyor. Bizim çalışanları da maça dahil etmeniz gerekiyor. Burada çok büyük bir sıkıntımız var. Türkiye’de bu çok büyük bir sorun. Bizim kültürümüz bunu çalışanlarına, çocuklarına aktaran, kapsayıcı bir kültür değil. Bu sorunları çözebiliyor ve yönetebiliyor olmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Çalışanlarda yetenek yönetimi

Bir panelin de düzenlendiği etkinlikte 24 CEO söz alarak fikirlerini dile getirdi. Panel bölümü de dahil etkinliğin tüm moderasyonunu Alim Küçükpehlivan üstlendi. Küçükpehlivan, yetenek yönetiminin çalışanları kaybetmemek için çok önemli hale geldiğine dikkat çekerken, konuşmacılar pandemi sonrasında hemen hemen tüm sektörlerde yaşanan dijital dönüşüm ve yeni bakış açıları üzerine, kendi faaliyet alanlarındaki gelişmelerden örnekler verdi.

Etkinlikte pandemi sonrası gündemimize giren kıtlık, azalan kaynaklar, insanların tükenmişliği ve küresel ısınma gibi faktörler konuşulurken, tüm bunların farklı sektörlerdeki yansımaları ve dijitalleşmenin getirdiği yeni süreçler anlatıldı. 1990 sonrası doğumlu Z kuşağının beklentilerinin de değiştiğini ifade edilen etkinlikte söz alan CEO’lar, dijital dönüşüm kapsamında; kariyer, fırsat eşitliği, kapsayıcılık, yetenek, sürdürülebilirlik gibi değerlerin daha fazla ön plana çıkmaya başladığını ifade ettiler. Önümüzdeki beş yılda global bir vizyon ile yoluna devam edecek olan Vizyon 100 Platformu, zirvenin gelecek yılki toplantılarını da Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak 2023 vizyonu ile Çeşme’de yapacaklarını duyurdu.