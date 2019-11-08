Yasal takip sayısı yüzde 14 arttı

08 Kasım 2019

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde ise 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 1 milyon 205 bin kişi oldu.



Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2019 yılının ilk üç çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artarak 673 bin kişi oldu.



Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 24 oranında artarak 822 bin kişi oldu.

Nakdi krediler Eylül itibarıyla yıllık yüzde 4,0 düşüşle 2,66 trilyon TL oldu

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bunda, TL’nin yabancı paralar karşısından değer kazanmasının da etkisi oldu. Bu arada, TL’nin değerinin istikrar kazandığı son dönemde kredilerde gerileme hızının düştüğü görüldü. Raporda şu bilgiler verildi:



"Nakdi kredilerin 2.570 milyar TL’si bankalar, 47 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 23 milyar TL’si finansman şirketleri ve 23 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2019 yılı Eylül ayı itibarıyla 152 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 142 milyar TL’si bankalara 5 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 2,4 milyar

TL’si finansman şirketlerine ve 2,5 milyar TL’si de faktoring şirketlerine aittir.

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı Eylül 2019’da bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 5,4 oldu.

Ticari krediler 2,1 trilyon TL oldu

Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler Eylül 2019 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 gerileyerek 2.091 milyar TL oldu.



Krediler içinde imalat sanayii yüzde 26 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret, inşaat ve enerjidir. Eylül 2019 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde 8,4 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 7,5 ile toptan ve perakende ticaret sektörü takip etti.

Bireysel krediler 572 milyar TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Eylül 2019 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak 572 milyar TL oldu.



Bireysel kredilerin yüzde 41'ini ihtiyaç kredileri, yüzde 34’ünü konut kredileri, yüzde 20’sini kredi kartları ve yüzde 4'ünü taşıt kredileri oluşturdu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki aya göre 0,2 puan düşerek yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi müşterilerinin sayısı 31,4 milyon oldu

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 600 bin artarak 31,4 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 18,2 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

48 bin kişi ilk defa konut kredisi kullandı

Eylül ayında 122 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 128 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 87 bin oldu. 48 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

İstanbul, en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il Eylül 2019 dönemi itibarıyla İstanbul’da 183 milyar TL, Ankara’da 55 milyar TL ve İzmir’de 38 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. Hakkari, yüzde 27 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Van oldu."



Yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Eylül'de bir önceki aya göre arttı





