Yaşam maliyeti arttı, 'Amerikan rüyası' sarsıldı! ABD’de göç dengesi tersine döndü

ABD'de enflasyon nisanda yüzde 0,6 artarken, yıllık enflasyon yüzde 3,8'le son 3 yılın zirvesine yükseldi. Amerikalılar savaşın mali yükünü giderek daha fazla hissetmeye başlarken son araştırmalar yüz binlerce Amerikalının kutuplaştırıcı siyaset ve yaşam maliyeti krizi nedeniyle ülkeyi terk ettiğini ortaya çıkardı.

2025 yılında 50 eyaletin tamamında Amerikalıların yurt dışına yönelmesi, ABD nüfusunda onlarca yıl sonra ilk kez net dışa göçe yol açtı. Uzmanlar benzer bir tablonun ancak 1929 Büyük Buhran döneminde yaşandığını belirtirken göç profilinin de değiştiğine dikkat çekiyor.

Göç profili değişti

Sektör temsilcileri geçmişte ülkeyi terk eden Amerikalıların çoğunlukla maceracı ve yüksek eğitimli kişiler olduğunu, ancak son dönemde sıradan insanların da taşınmayı ciddi şekilde düşündüğünü belirtiyor.

Yüz binlerce Amerikalı ülkeyi terk etti

ABD, yurt dışına yerleşen Amerikalıların sayısını resmi olarak takip etmediği için göç edenlerin sayısı net olarak bilinmese de Amerikan düşünce kuruluşu Brookings'in tahminlerine göre, 2025 yılında 295 bine yakın Amerikalı ülkeyi terk etti. 2026 için de benzer bir tablo öngörülüyor.

2009'dan önce yıllık göç sayısı 200 ila 400 kişi aralığında değişirken, rakam son bir yılda 5 bini aştı.

Peki Amerikalılar nereye yerleşiyor?

Wall Street Journal'ın analizine göre, AB genelinde Amerikalı göçmen sayısı son yıllarda rekor seviyelere ulaştı. Avrupa dışında, Meksika da popüler bir destinasyonlar arasında yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı tahminlerine göre, yaklaşık 1,6 milyon Amerikalı yurt dışında yaşıyor. Ülkeden ayrılmak isteyenlerin sayısı da giderek artıyor. ABD merkezli küresel analiz ve yönetim danışmanlığı şirketi Gallup'un Kasım 2025'te yaptığı bir ankete göre, Amerikalıların beşte biri kalıcı olarak başka bir yere taşınmak isterken, bu rakam on yıl öncesine göre iki katına çıktı.

"Ev sahibi olmanın ulaşılmazlığı" göçü tetikliyor

Şubat 2025'te yapılan başka bir ankete göre, Amerikalıların yüzde 68'i ülkeden ayrılma nedeni olarak "ev sahibi olmanın ulaşılmazlığını" ve "sadece hayatta kalmaya çalıştıkları hissini" gerekçe gösterirken katılımcıların yüzde 49'u da yüksek yaşam masraflarını ve ABD'deki siyasi durumla ilgili görüş ayrılıklarını öne sürdü.

Verilere göre, bu eğilimi tetikleyen faktörler arasında kutuplaştırıcı siyaset ve yaşam maliyeti krizi sorunları yer alırken, yabancı yatırımcılar için "altın vize" uygulamaları, uzaktan çalışma ve dijital göçebelere yönelik teşvikler de göçü artırıyor.

'Amerikan rüyası' sarsıldı

Vatandaşlık danışmanlığı firması Global Citizen Solutions, bu eğilim üzerine hazırladığı son raporda, 200 yıla yakın bir süre boyunca ABD'nin küresel insan hareketinin ve göçün çekim merkezi olduğunu hatırlatırken bu anlatının artık değiştiğine dikkat çekti.

ABD içinde ise eyaletler arası başka bir göç dalgası daha yaşanıyor. Kaliforniya ve Hawaii gibi yüksek maliyetli eyaletler son yıllarda ciddi nüfus kaybederken ekonomik kriz daha sık gündeme geliyor.