Tahvil faizleri Fed için enflasyon uyarısı veriyor

ABD Hazine tahvili piyasası, Iran ile yaşanan gerilim ve artan petrol fiyatlarının yarattığı enflasyon riskleri karşısında ABD Merkez Bankasını (Fed) faiz artışları konusunda adım atmaya çağırıyor. Yatırımcıların küresel ölçekte tahvil satışına yönelmesiyle birlikte ABD vadeli tahvil faizleri yükselişini sürdürüyor.

Politika kararlarına hassas olan 2 yıllık ABD Hazine tahvil faizleri yüzde 4 barajını aşarak Fed'in hedef menzilinin üzerine çıktı. Bu durum, piyasa oyuncularının yüzde 4 seviyesine yaklaşan enflasyona karşı merkez bankasının yetersiz kalabileceğine yönelik endişelerini yansıtıyor.

Pazartesi günü yapılan işlemlerde 2 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,07 seviyesinde dengelenirken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,60 ile Şubat 2025 tarihinden bu yana görülen en yüksek seviyeye yaklaştı. Dow Jones Piyasa Verilerine göre 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,13 ile 2007 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi test etti.

Küresel finans çevreleri, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol arzı kesintileri ve varil başına 100 doları aşan petrol fiyatları nedeniyle enflasyonist baskıların kalıcı hale gelmesinden endişe duyuyor. Hafta içinde ihraç edilecek olan 16 milyar dolarlık 20 yıllık tahvil ve 19 milyar dolarlık enflasyona endeksli tahvil (TIPS) ihaleleri piyasadaki arz baskısını artırıyor.

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh haziran toplantısına hazırlanıyor

Nisan ayındaki toplantıda faiz oranlarını sabit bırakan Fed, gevşeme yönündeki sinyallerini azaltmıştı. Görevine yeni başlayan Fed Başkanı Kevin Warsh liderliğinde 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde analistler, yetkililerin şahin tonlu açıklamalarda bulunması gerektiğini belirtiyor.

Macquarie stratejistleri Thierry Wizman ve Gareth Berry, 6 Haziran tarihinde başlayacak iletişim yasağı öncesinde merkez bankası yetkililerinin faiz artışı ihtimalini masaya getirmesi gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde tahvil piyasasındaki risk primlerinin daha da yükseleceği ve getiri eğrisinin dikleşeceği öngörülüyor.

Kamu borç yükü ve makroekonomik dengeler endişe yaratıyor

ABD federal borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranının yüzde 100 seviyesinin üzerinde seyretmesi, mali sürdürülebilirlik tartışmalarını canlı tutuyordu. Bu borç yükünün yanında enerji maliyetlerindeki artışın tetiklediği güncel enflasyon verileri piyasa fiyatlamalarını doğrudan etkilemişti. Bu hafta çarşamba günü açıklanacak olan Nisan ayı FOMC toplantı tutanakları ve merkez bankası yetkililerinin yapacağı konuşmalar yakından izleniyor. Pazartesi günü hisse senedi piyasalarında satıcılı bir seyir hakim olurken, Dow Jones Sanayi Endeksi yatay kaldı, S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endeksi ise günü düşüşle tamamladı.

Küresel emtia fiyatlarındaki artış ve jeopolitik riskler, tahvil faizleri üzerindeki yukarı yönlü baskıyı orta vadede kalıcı hale getirme riski taşıyor. Bu trendin devam etmesi, 30 yıllık sabit mortgage faizleri dahil olmak üzere genel borçlanma maliyetlerini yükselterek yıllık ekonomik büyüme verileri üzerinde yavaşlatıcı bir etki yaratabilir.