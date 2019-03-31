YASED: Artık ekonomiye odaklanılmalı

31 Mart 2019

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), yerel seçimlerin ardından ekonomiye, iş ve yatırım ortamının ilerlemesine odaklanılması çağrısında bulundu.

YASED'den yapılan açıklama şu şekilde;

"31 Mart yerel seçimleri yüksek katılım ve demokratik olgunluk içinde gerçekleştirilmiştir. Birbirinden güçlü adayların yarıştığı seçimlerde, önümüzdeki 5 yıllık süre içinde ülkemize hizmet verecek yerel yönetim kadroları seçilmiştir.

Seçim süreci geride kalırken, YASED olarak dileğimiz, ülkemizin önümüzdeki dönemde öncelikli olarak ekonomiye ve iş ve yatırım ortamının ilerlemesine odaklanması ve bunu sağlayacak yapısal reformların hızla hayata geçirilmesidir.

Bu doğrultuda da yerel yöneticilerimizin seçildikleri bölgelerde, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımların arttırılması hedefi ile önemli çalışmalara imza atmalarını diliyoruz. Bu yaklaşımın tüm siyasi partiler tarafından ortak olarak benimsenmesinin önemine inanıyoruz.

Seçime katılan tüm siyasi partileri ve adayları, demokrasinin bu en temel gereğinin yerine getirilmesine yaptıkları katkılardan dolayı kutluyor ve seçilen tüm yöneticilere başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA