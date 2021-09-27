YASED Başkanı Ayşem Sargın: Türkiye'nin risk algısı yüksek

Hüsniye GÜNGÖR

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin genel kurulunda ikinci dönem için yönetim kurulu başkanlığına seçilen Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, yatırım ortamını yeni varyantlar, belirli sektörlerde talebin ne zaman geri geleceğine dair belirsizlik, hala toparlanmakta olan bir ekonomi ve jeopolitik sorunlar yüzünden sisli olarak tanımladı.

Bugün yatırımcılar için riskleri en aza indirmenin her zamankinden daha önemli olduğunu söyleyen Sargın “Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), uluslararası doğrudan yabancı yatırımdaki yüzde 35'lik düşüşün ve yatırımcıların çekimserliğinin devam etmesi nedeniyle yatırım ortamının 2024'ten önce pandemi öncesi seviyelere dönmesini beklemiyor” dedi.

Şirketlerin karlılığı etkileniyor DÜNYA gazetesinin haftalık İngilizce yayını TR MONITOR’e konuşan Sargın, Türkiye yatırım ortamının en büyük zorluğunun ise hakim yüksek risk algısı olduğunu belirtti. YASED'in Türkiye'nin küresel yatırım rekabet gücünü analiz ettiği araştırmasına göre, Türkiye'deki mevcut yatırımcıların yeni yatırımcılara kıyasla ülkede yatırım yapmaya daha yatkın olduğunu söyleyen Sargın “Halihazırda Türkiye pazarındaki yatırımcılar, siyasi ve ekonomik olarak Türkiye'de olanlara bir şekilde daha alışkın ve ne bekleyeceklerini biliyor” dedi. Ancak belirsizliklerin fazla olması nedeniyle Türkiye'nin dışarıdaki risk algısının çok daha yüksek olduğunu söyleyen Sargın “Makroekonomik istikrarsızlık ve döviz kuru oynaklığı bu uluslararası şirketlerin kârlılığını etkiliyor. Türkiye'de harika bir yıl geçirdiğinizi sanıyorsunuz ancak bu tür dalgalanmalar nedeniyle genel merkeziniz farklı rakamlar görebiliyor” diye konuştu.

Hizmet ihracatına dikkat çekti

Uluslararası yatırımlar açısından yükselen alanlara da değinen Sargın, kişisel olarak da kendisini memnun eden varlıktan hafif yatırımların ekonominin geleceği olduğunu söyledi. Türkiye'ye gelen hizmet merkezleri gibi her tür dijital yatırımın dijital ekonomide ilerlemeyi mümkün kılacağını söyleyen Sargın “Türkiye'nin genç nüfusu ile birlikte gerçek bir güç olan çok güçlü mühendislik becerileri var. Türkiye'de yerleşik herkes Türkiye dışında bir firmaya bile destek verebilir ve bu hizmet ihracatıdır. Özellikle mühendislik ve teknik işlerde Türkiye'nin yeteneği gündemde olacak" diye konuştu.

Rekabetçi alanlar hangileri?

Sargın, YASED'in tedarik zinciri çalışmasına göre Türkiye'nin kısa vadede rekabetçi olabileceği alanları bilgisayar ve elektronik bileşenler, otomotiv, kimya sanayi, uzun vadede havacılık ve savunma olarak sıraladı. Sargın’a göre, Türkiye son zamanlarda daha fazla verimlilik gerektiren yatırımları çekiyor ve bu da ülkenin maliyet açısından rekabetçi olduğunu gösteriyor ve başka yatırımlar için avantaj sağlıyor.

Bazı sektörlerin bölgeye Türkiye'den hizmet ettiğini hatırlatan Sargın “İleride daha fazla bölgesel merkez yatırımı çekeceğiz. Konum ve AB ile Gümrük Birliği üyeliği açısından tedarik zinciri dinamiklerini düşündüğünüzde Türkiye iyi bir destinasyon. Bunlar uluslararası şirketlere, özellikle de Türkiye'yi üs olarak kullanmak isteyen, uzaktan iş yapanlara belli avantajlar sağlıyor” dedi.

Piyasalara yeşil fon akıyor

Yeşil dönüşümün gündemin en önemli konularından olacağını belirten Sargın “Tüm merkez bankaları piyasalara nakit akıtıyor ve ortada fon var. Türkiye'de yeşil dönüşümün finansmana ihtiyacı var ve finansman muhtemelen Türkiye'ye ulaşacak ve bu da bazı yatırımları harekete geçirecek” diye konuştu. YASED üyelerinden DowAksa’nın üretim kapasitesini yüzde 50 artıracak yatırımına da değinen Sargın “Kasım ayında temel atacak olan DowAksa, Türkiye'yi küresel ölçekte rekabetçi kılacak karbon elyaf ve kompozit üretimini artıracak" dedi.

Sargın: Yakında raporu açıklayacağız

“Mevcut yatırımları muhafaza etmek her zamankinden daha önemli. Birçok ülke, mevcut yatırımcılarla ilişki kurmak için yeni politikalar geliştiriyor. Bu nedenle, yatırımlara ilişkin çerçeve mevzuat uzun süredir gündemimizde. Diğer gündeme getirdiğimiz konu ise hükümet ile yatırımcılar ve özel sektör arasındaki istişare mekanizmalarıydı. Türkiye için geleceğin kapılarını açacağını düşündüğümüz şeylerden biri de Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) uyum. Yatırımcılarımızı elimizde tutmak ve dijitalde yatırımlarını büyütmeleri veya yeni yatırım yapmaları için verilerde uluslararası standartları uygulamalıyız. Yakında raporumuzu da açıklayacağız.”

İşte yeni yönetim kurulu

Ayşem Sargın’ın başkanlığında YASED’in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Aykut Ferah (Sicpa), Cengiz Eroldu (Tofaş), Daniel Korioth (Bosch), Douglas Gerald Parks (Dowaksa), Ece Aksel (Fritolay), Engin Aksoy (Vodafone), Dr. Hüseyin Gelis (Siemens), Lars Hoff mann (DFDS Denizcilik), Levent Özbilgin (Microsoft), Mustafa Seçkin (Unilever), Osman Okyay (Kale Pratt& Whitney), Rami Atikoğlu (BASF), Selim Giray (Glaxosmithkline), Selim Güven (Acwa), Sinan Şahinbaş (QNB Finansbank), Tolga Gürkan (Allianz Sigorta), Uğur Z. Candan (SAP), Yasser Abdul Malak (Nestle), Zaur Gahramanov (Socar).

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ:

İhsan Erbil Bayçöl (Enerjisa), Mete Konuralp (Tesa Bant), Kutay Kartallıoğlu (Carrefoursa), A. Kerem Çakır (Borçelik), Antoine Aoun (Oyak Renault), Cinzia Farise (Türk Prysmian), Yavuz Ölken (Axa Sigorta), Sinem Türüng (Metro Grossmarket), Burak Kılıç (UPS Hızlı Kargo), Maryame Mejdi Ep. Lahssini (Meridiam Altyapı Danışmanlık Hizmetleri), Karine Labaky (Sanofi Pasteur Aşı).

Önceliklerimiz veri ekonomisi, dijitalleşme, küresel tedarik zincirleri ve yeşil dönüşüm

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) 39 ve 40. genel kurulu bir arada gerçekleşti. Yapılan seçim sonucunda YASED başkanlığına ikinci kez Ayşem Sargın seçildi. Genel kurula seslenen Ayşem Sargın, YASED olarak gelecek döneme yönelik vizyonlarının gayet net olduğunu kaydetti. Önceliklerinin, üyelerinin faaliyetlerini dünya standartlarında, rekabetçi bir yatırım ortamında sürdürmeleri ve büyüme fırsatlarını değerlendirmeleri olduğunu söyleyen Sargın, bu doğrultuda Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımlardan hak ettiği payı alabilmesi için, önümüzdeki dönemde de kamu dahil tüm paydaşlarıyla odaklı çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Sargın, “Gündemimiz dünyanın yatırım gündemiyle aynı. Burada da önceliklerimiz, veri ekonomisi, dijitalleşme, küresel tedarik zincirleri ve yeşil dönüşüm” dedi. Mevcut yatırımcı iş büyütmek istiyor YASED’in önceki dönemde yaptığı önemli çalışmalardan birinin Türkiye’nin Küresel Yatırım Rekabetçiliği Analizi olduğunu belirten Sargın, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sene, pandemi sonrası trendlerle birlikte yenileyeceğimiz bu çalışmada en dikkat çeken bulgu, YASED üyelerinin başını çektiği mevcut yatırımcıların ülkemizdeki yatırımlarını büyütme eğiliminin, yeni yatırımcıların ülkeye girme eğilimine göre çok daha yüksek olduğu bulgusu olmuştu. Bu çalışmamız, Türkiye’nin UDY Stratejisi ve Yatırım Rekabetçiliği Kriterleri çalışmalarına önemli bir baz teşkil etti. Bu strateji kapsamında bizimle yakın çalışan Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofi si Başkanımıza teşekkür ediyoruz. YASED olarak çok önemsediğimiz ve ilgili Bakanlıklarla yakın çalıştığımız bir başka konu da Yeşil Ekonomi, AB Yeşil Mutabakata Uyum gündemiydi. Yine katkı verdiğimiz, Ticaret Bakanlığımız tarafından yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nı da bu yolda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.”