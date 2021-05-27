YASED, ‘Küresel Tedarik Zincirleri Platformu’nu hayata geçirdi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerinden daha fazla pay alması hedefleri doğrultusunda ‘Küresel Tedarik Zincirleri (KTZ) Platformu’nu hayata geçirdi.

Platform, hem dünyada hem de Türkiye’deki küresel tedarik zincirleri dönüşümüne yönelik atılan adımları takip ederek ihtiyaçları ortaya koymayı, kamu ve özel sektörü bir araya getirerek düzenli bir istişare mekanizması geliştirmeyi ve YASED üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanarak değişimlere yönelik iyi uygulama örnekleri paylaşarak stratejik öneriler geliştirmeyi amaçlıyor.

Platform kapsamında ayrıca, Türkiye’nin KTZ ekosistemini iyileştirmek üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Yatırım Ofisi başta olmak üzere; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kalkınma kuruluşları, sektör kuruluşları ve akademinin teknik desteği ve YASED üyelerinin katkılarıyla Türkiye’nin ihtiyacı olan tedarikçileri geliştirecek ve küreselleşmelerine katkı sağlayacak ortak eğitim programları organize edilecek.

KTZ ile sürekli etkileşim sağlanacak

Küresel Tedarik Zincirleri Platformu’nun lansmanı toplantısında konuşan YASED Başkanı Ayşem Sargın, “YASED gündemi çerçevesinde, ülkemizin COVID-19 salgınının yol açtığı küresel arz ve talep şokunu en alt seviyede hasarla atlatmasını ve rekabet üstünlüğüne sahip olduğu alanlara odaklanarak bu krizi fırsata çevirmesi için yapması gerekenleri belirlemek üzerinde yoğun mesai harcadık. Uluslararası Yatırım Zirvesinde konuyu uluslararası kalkınma, finans ve ticaret kuruluşları, üyelerimizin küresel düzeydeki yöneticileri ve Bakanlarımızla birlikte değerlendirdik. Bu alandaki gözlemlerimizi somut bulgulara dayandırmak amacıyla 2020 yılında hayata geçirdiğimiz 'Güvenli Liman Türkiye' projesi ile ülkemizin rekabet avantajına sahip olduğu ürün grupları ve pazarları belirledik ve kriz sonrası belirsizlikte ülkemiz için Güvenli Liman algısı yaratacak politika ve faaliyet önerileri oluşturduk. Şimdi de küresel tedarik zincirleri gündemine daha somut katkılar sağlamak ve küresel ve yerel networkümüzde yer alan paydaşlarımızla işbirliğimizi ve etkileşimimizi sürekli kılmak amacıyla, proje çıktılarımızla da uyumlu bir şekilde 'Küresel Tedarik Zincirleri Platformumuzu” hayata geçirmeye karar verdik.' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem ise, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak bir yandan Türkiye’nin yatırımcılara, küresel değer zinciri için sunmuş olduğu fırsatların genel tanıtımını yaparken, diğer yandan da hedef şirketlere yönelik stratejiler geliştiriyor ve uyguluyoruz. Bu bağlamda YASED üyeleri başta olmak üzere, uluslararası yatırımcılara her türlü desteği sağladığımızı ve sağlamaya da devam edeceğimiz bir kez daha vurgulamak istiyorum." ifadlerini kullandı.

"Küresel firmalar alternatif üretim üsleri oluşturmaya yöneliyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, da “COVID-19 Pandemisi ile beraber küresel firmalar üretim adreslerini çoğaltmaya, alternatif üretim üsleri oluşturmaya yöneliyor. Beyaz eşya, demir-çelik, otomotiv sektörlerinde küresel üretim üssüyüz. Simdi hedefimiz yüksek teknolojili diğer sektörlerde sıçrama sağlamak. İsabetli önceliklendirme yaklaşımları, kamu özel sektör arasında güçlü bir koordinasyon; bu dönemde ekonomide yeni başarı hikayeleri yazmamıza imkan tanıyacak.” diye konuştu.

"Amacımız yatırım, üretim, ihracat tünelini sağlamak"

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da, “Türkiye’ye yatırım yapan uluslararası yatırımcılar aslında bizim elçilerimiz. Türkiye’yi tanıdığınız zaman ne kadar potansiyele sahip olduğunu anlıyorsunuz. YASED’in küresel tedarik zinciri konusunda yaptığı çalışmaları büyük bir takdir ile izliyoruz. Küresel tedarik zincirlerindeki aksamaların nasıl sistemi durdurduğunu hep beraber gözlemledik. Salgın sonrası için Türkiye’nin bazı sektörlerde temel tedarik zinciri olarak seçildiğini görüyoruz. Amacımız yatırım, üretim, ihracat tünelini sağlamak.” şeklinde konuştu.