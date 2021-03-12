YASED: Reform paketi ülkemizin küresel yatırım rekabetçiliğini artıracak

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Ekonomik Reform Paketi”ne ilişkin açıklama yaptı.

Sargın, "Dünyanın önemli bir dönüşümden geçtiğini, ülkelerin rekabetçilik kriterlerinin yeniden tanımlandığı bir dönemde, ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için küresel yatırım ve ticarette rekabetçiliğini koruması esastır" dedi.

Ekonomi Reform Paketi'ni hızla ilerleyen bu küresel yarışta Türkiye’nin konumunu güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini belirten Sargın, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Programda, yatırımcılar açısından en temel zemini oluşturan istikrar ve öngörülebilirliğin önceliklendirilmesinin ve buna yönelik makroekonomik ve finansal istikrar tedbirlerinin detaylandırılmasının yatırımcı güvenini güçlendireceği inancındayız. Buna ek olarak, mevcut ve potansiyel yatırımcılar için öncelikli konular olan yatırım uyuşmazlıklarının çözümüne ve kamu ile özel sektör arasında istişareyi güçlendiren mekanizmaların oluşturulmasını, Türkiye’nin küresel yatırım rekabetçiliğini artıran, değerli bir adım olarak görüyoruz."

"Yatırım ortamının öngörülebilirliğini yükselten unsurlar içeriyor"

YASED Başkanı Sargın, açıklanan programın bir diğer vurgusunun, dünyadaki gelişmelere paralel olarak geliştirilen dijital dönüşüm gündemi olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Sargın, dijitalleşmenin hem mevcut yatırımların verimliliğinin artırılması, hem de Türkiye’nin her geçen gün büyüyen veri ekonomisinde konumlanması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları kaydetti: "YASED olarak, Hukuk Reformu ile birlikte düşünüldüğünde, Ekonomik Reform Paketinin, mevcut ve potansiyel yatırımcılara güven telkin eden, yatırım ortamının öngörülebilirliğini yükselten unsurlar içermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Reform Programında yer alan hedeflere yönelik adımların ivediyetle atılmasının, ülkemizin uluslararası yatırımlarda küresel rekabetçiliğinde önemli katkısı olacaktır.”