YASED: Türkiye araç bataryası üretiminde üs olabilir

Uluslararası şirketlerin son dönemde Türkiye'ye yönelik artan ilgisine ve bu konuda açıklanan yatırım kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Genel Sekreteri Serkan Valandova, özellikle teknoloji sektöründe son dönemde Türkiye'ye ciddi yatırımlar gördüklerini söyledi.

Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo, ve TCL gibi dünya pazarında önemli rol oynayan telefon üreticilerinin burada kendilerinin veya yerel ortaklarla iş birliği içerisinde akıllı telefon üretmeye başladıklarını, bazılarının ise başlayacağını belirten Valandova, bu durumun, Türkiye'nin hem altyapısı hem de konumunun getirdiği avantajın uluslararası yatırımcılar tarafından görüldüğünün en önemli kanıtı olduğunu vurguladı.

Geçen ay Netaş'ın hissedarı ZTE'nin altyapı sistemlerini Türkiye'de üreteceğini açıkladığını kaydeden Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Genel Sekreteri Serkan Valandova, bu sistemler için yerli malı sertifikası almasının ülke için önemli olduğunu ifade etti.

İsveçli mobilya şirketi IKEA'nın tedarik zincirlerini kısaltmak adına Türkiye'den yaptığı üretimi artıracak olmasının ülkenin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu vurgulayan bir gelişme olduğunu belirten Valandova, Alman ilaç firması Boehringer Ingelheim'in Abdi İbrahim iş birliğinde yürüttüğü yerelleştirme projesinin ilaç sektörü için önemli bir gelişme olduğunu bildirdi.

Valandova, Etap Enjeksiyon ve Etap Doğan Plastik Ambalaj'ın Belçikalı DW Reusables'a satışı ile ilgili sözleşme imzalandığını, Ünlü & Co danışmanlığında gerçekleşen satışın da ülkeye yönelik uluslararası yatırımlar için önem arz ettiğini aktardı.

"Batarya üretiminde lojistik üs olabiliriz"

Serkan Valandova, uluslararası yatırımcıların Türkiye'de hangi sektöre yöneldiklerine ilişkin, otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik ile yeniden şekillendiğini, Avrupa Yeşil Mutabakat ile birlikte burada ciddi bir değişim yaşanacağını söyledi.

Valandova, "Özellikle batarya üretimi konusunda ülkemizin avantaj geliştirmesi, önümüzdeki dönemde halihazırda güçlü olduğumuz otomotiv sektörü tedarik zincirindeki yerimizi kuvvetlendirecek ve bölgesel bir üs olmamızı sağlayacaktır. Bu çerçevede Ford'un açıkladığı Kocaeli'deki elektrikli araç yatırımının da önem taşıdığını da düşünüyoruz." diye konuştu.

YASED'in ‘Güvenli Liman Türkiye’ raporunda özellikle 5 sektörün ülke için tedarik zinciri entegrasyonunda önemli rol oynadığını ortaya koyduklarını dile getiren Valandova, "Bu sektörlerden önceliklendirdiğimiz otomotiv, makine-ekipman ve bilgisayar-elektronikte seçtiğimiz ürünlerde ihracatımızı yüzde 5 artırdığımızda 12 milyar dolara yakın bir yükseliş yaşayacağımızı gösterdik. Kimya ve savunma-havacılık sektörlerimize de ülkemiz için önemli fırsatların altını çizdik." ifadelerini kullandı.

"Paris İklim Anlaşması uluslararası yatırımı artıracak"

Gelecek dönemde Türkiye'ye yapılan yatırımlarda küresel tedarik zincirindeki kaymaların etkisini göreceklerini belirten Serkan Valandova, "Bu kaymanın etkisini daha net görebilmemiz için hem mevcut yatırımların genişletilmesi hem de yeni çekilecek yatırımlar için sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm en önemli konulardan biri. Son dönemde yatırımların ve tedarik zincirlerinin ülkemize kaymasını artıracak en önemli gelişmelerden birisinin yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması olacağına inanıyoruz. Bunun yanı sıra Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında öngörülen 2030 ve 2050 hedefleriyle uyumlu ilerlemeliyiz. Türkiye'deki tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik kapsamındaki kriterlere uyması YASED olarak bizim için de çok önemli." değerlendirmesini yaptı.