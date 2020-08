Yasemin Salih'in konuğu İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmet Aral

20 Ağustos 2020

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmet Aral, Yasemin Salih ile İyi Bir Dünya'da gıda israfının ne kadar büyük bir sorun olduğunu vurguladı. Aral, aynı zamanda, gıda projesinin detaylarını anlattı.

"İnsanlarının davranışları ile araştırma yaptığımızda, gıda israfının farkında olmadıklarının gördük " diyerek başlayan Aral şu sözlerle devam etti:

"Gıda israfı, BM’nin ve FAO’nun da gündeminde. İSTİB olarak bu konu çalışıyoruz. Dünyada her yıl 1,2 milyar ton yiyecek çöpe atılıyor. Bunun parasal değeri 1 trilyon dolar. 830 milyon açlık çeken insan var. İsraf edilenin 4’te biri ile açlık sorununu çözebiliriz. Türkiye’de her yol 33 milyon çöp toplanıyor. Bunun yüzde 45’i yani 14,5 milyon tonu organik ürün. Yani gıda ürünü. 14,5 milyar dolar gıdayı ise çöpe atıyoruz. Türkiye her yıl gıda ve tarımda 18 milyar dolar ihracat yapıyor. İhracat yakın gıdayı israf ediyoruz. Yapacağımız çalışmalarla 14,5 milyar dolarlık gıda israfının 4 milyar dolarını kurtarmaya çalışıyoruz. İsrafı önlemeye yönelik olarak önümüzde 9-10 konu var. Mevzuatımız eksik. Öncelikle bunu düzeltmek gerekiyor. Avrupa’da gıda bankacılığı var, israfı önlemek için. Tarladan toplama aşamasındaki gıda kaybı üzerinde de çalışma başlatacağız. Belediyeler gıdaları ayrı toplamak zorunda. İsrafı sıfıra indiremeyiz ama azaltabiliriz. Belediyelere çağrıda bulunuyoruz; Lütfen gıdayı ayrı toplayın.Menü sunumlarda da sorun var. İnsanlara istemedikleri şeyler veriliyor. Bu da israfa yol açıyor. Milli eğitim müfredatına da israf konusunu ele alan ders koydurmak istiyoruz. Gıda israfı ile ilgili sosyal medyada da çalışmalarımız var. Üniversite öğrencilerine yönelik gıda israfı konulu yarışma düzenliyoruz. Türkiye’nin 12 milyar dolarlık tarım ürünü ithalatı var. Önce bunu önlememiz gerekiyor. Tarımsal ürünlerin fiyatlarındaki artış dövizdeki artıştan kaynaklanıyor. İthal edilen ürünleri kendimiz üretebilirsek hem dolarlar Türkiye’de kalır hem çiftçimiz kazanır. Kovid sonrası dünya kendi gıdasını üretmeye yöneliyor.

Kırsala dönüşe teşvik

Aral: Şehirden kırsala dönüşü teşvik etmemiz ve tarımsal alanları korumamız gerekiyor. Nüfus artıyor, gıda üretiminin önemi giderek artıyor. Ürettikçe gıda enflasyonu düşer. Kentsel dönüşümü kırsal dönüşüme çevirelim.

İsmet Aral’dan çağrı: Gıda israfını önlemek için alış-verişe aç çıkmayın.

'Alış-verişi tok iken yapın' diyerek uyaran Aral, alış- verişlerdeki ölçüsüzlükten bahsetti.

"Pandemi döneminde tüm dünyada panik havası yaşandı. Marketlere hücum edildi. Bu insani bir durum. Ama 50 kilo nohut alan insan gördüm. Ölçüsüz alış-veriş israfa yol açıyor."