Yaşlılık ve engelli maaşı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

Yaşlılık ve engelli maaşı için bekleyen vatandaşlar, bu konuda yapılacak açıklamaları beklerken, açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, yaşlılık ve engelli maaşı ödemelerinın ne zaman yatacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında engelli, yaşlı, dul, yetim, şehit yakını gibi kesimlere yönelik özel desteklerin olduğunu belirtirken, Ramazan ayında 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlılık ve engelli maaşı ödemelerinin cuma günü yapılacağını açıkladı.

Erdoğan ayrıca 15 milyar lira tutarındaki sosyal yardımla ilgili çalışmalarda da sona gelindiğini belirtti. Yakında harekete geçeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asıl olan her insanımıza huzurlu bir aile ortamı, can ve mal güvenliğinden emin olacağı güvenli iklim, sağlık hizmetlerine kesintisiz ve ücretsiz imkanı, çalışacağı bir iş ve ulaşımdan enerjiye kadar her alanda günümüz ihtiyaçlarına uygun temel altyapıyı sağlamaktır. Basit hesapların ürünü, bu kutlu yürüyüşü akamete uğratamayacak." dedi.