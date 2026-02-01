Yaşlılıkta yeni dönem: Bakım sigortası devreye giriyor

Hükûmetin uzun süredir üzerinde çalıştığı yaşlılara yönelik “uzun süreli bakım sigortası” modelinin hayata geçirilmesi için düğmeye basıldı.

Nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerini azaltmayı hedefleyen modelle, yaşlılık veya bakıma muhtaçlık durumunda devreye girecek yeni bir sigorta mekanizması kurulması planlanıyor.

Türkiye'nin haberine göre sistemde vatandaşların belirli bir katkı payı ödemesi öngörülürken, primlerin büyük bölümünün devlet tarafından karşılanması bekleniyor.

2026 Yıllık Program’da yer aldı

Uzun süreli bakım sigortası, Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 Yıllık Programı’na da girdi. Programda, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanına yönelik uzun dönemli bakım sigortası altyapısının oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edildi.

Yeni sistemin, genel sağlık sigortasına benzer bir yapıda, yaşlı vatandaşları sosyal güvenlik şemsiyesi altına alması ve bakım hizmetlerinin maliyetinin büyük ölçüde kamu tarafından karşılanması hedefleniyor.

Evde bakım ve özel hizmetlere erişim kolaylaşacak

Türkiye’de hayata geçirilmesi planlanan modelle, özel bakım hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Sistem kapsamında;

* Evde hemşire ve hasta bakıcı hizmetleri,

* Fizik tedavi desteği,

* Medikal ekipman temini gibi hizmetlerin bakım sigortası kapsamına alınması planlanıyor.

Ayrıca demans, Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkların takibi ve bu hastalara yönelik bakım hizmetlerinin de uzun süreli bakım sigortası çerçevesinde sunulması öngörülüyor. Sistem, yaşlı vatandaşların ister evde ister bakımevinde karşılaşacağı bakım giderlerini kapsayacak şekilde kurgulanıyor.

Türkiye hızla yaşlanıyor

Türkiye’de yaşlı nüfus oranı yüzde 10,6 ile tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaştı. Bazı illerde bu oran yüzde 20’nin üzerine çıkmış durumda. Toplam doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu il sayısı 2017’de 10 iken, 2024 itibarıyla bu düzeyi yakalayabilen tek il Şanlıurfa oldu.

İlgili kurumların projeksiyonlarına göre mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde, yakın gelecekte nüfusun önemli bir bölümünün 65 yaş ve üzeri kişilerden oluşması bekleniyor. Bu tablo, bakıma muhtaç nüfusun artışını da beraberinde getiriyor.