Yassı çelik ithalatında dampinge karşı vergi
Avrupa Birliği (AB) ve Güney Kore menşeli bazı çelik ürünlerinin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.
ANKARA (DÜNYA)
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ticaret Bakanlığı, AB ve Kore Cumhuriyeti menşeli kaplama işlemine tabi tutulmamış yassı çelik ithalatına ilişkin yürüttüğü damping soruşturmasını tamamladı.
Soruşturma sonunda, bu ürünlerin AB ve Kore’den yapılan ithalatına CIF bedelinin yüzde 7’si ile yüzde 10.9’u arasında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.