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Yatağan Termik’e 761 milyon liralık teşvik

Kemerköy Termik Santralinin yanmaktan son anda kurtulmasıyla birlikte, bölgedeki termik santrallerin güvenliği ve büyük afetlere yönelik Acil Eylem Planlarının olup olmadığı tartışılmaya başlandığı dönemde, Yatağan Termik Santrali’nin modernizasyon yatırımına başladığı ortaya çıktı.

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Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2021 yılı Haziran ayına ilişkin Yatırım Teşvik Belgesi istatistiklerini açıkladı.

Haziran’da verilen teşvik belgeleri içinde en yüksek hacimli teşvik, rüzgarın da etkisiyle yangının iyice yaklaştığı Muğla Yatağan ilçesindeki Yatağan Termik Santrali için düzenlendi.

Haziran’de düzenlenen teşvik belgeleri içinde; yangının çok yaklaştığı Yatağan ilçesinde bulunan Yatağan Termik Santralinin modernizasyon yatırımı için aldığı teşvik belgesi dikkat çekti.
Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş’ye, Muğla Yatağan’da elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı başlıklı yatırımı kapsamında, 761 milyon 920 bin liralık teşvik belgesi düzenlendi.

Bölgesel-öncelikli yatırım kapsamında olan bu proje için; yüzde 80 vergi indirimi desteği sağlanacak. Bu yatırım için Yatırım Karşılama Oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, ayrıca yatırım kapsamında yapılacak ithalatta gümrük vergisi muafiyeti sağlanacak Yatırım kapsamında, faiz desteği ve KDV istisnası da sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre Haziran’da 1.036 proje için 16 milyar 899 milyon 999 bin liralık yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu yatırımlar için 899 milyon 64 bin dolarlık ithal makine kullanılacak ve yatırımlar kapsamında 22 bin 195 kişilik istihdam oluşturulacak.

Haziran ayında en yüksek ikinci teşvik belgesi Ankutsan’ın Adana’daki kâğıt-karton fabrikası yatırımı için düzenlendi. Bu yatırım için 634 milyon 47 bin liralık teşvik belgesi verildi.

Bu dönemde, TCDD sinyalizasyon yatırımı için 521 milyon 900 bin liralık, Tersan Tersanecilik balık gemisi yapımı için 486 milyon 644 bin liralık teşvik belgesi aldı.

Akmercan Doğalgaz, dağalgaz dağıtım işleri için Zonguldak ve Adıyaman’da iki ayrı proje kapsamında toplam 864 milyon liralık teşvik belgesi aldı.

DHH Enerji Kastamonu’da HES projesine 345 milyon 397 bin liralık, Varnoc Sys’nin Kocaeli’ndeki otomotiv yan sanayi yatırımına 328 milyon 243 bin liralık teşvik belgesi düzenlendi.

Firma                              Yer              Tür                        Tutar(Bin TL) 

Yatağan Termik              Muğla          Elektrik                 761.920

Ankutsan                        Adana          Kağıt                     634.047

TCDD                             Ankara        Sinyalizasyon        521.900

Tersan                             Yalova         Geli                       486.644

Akmercan                       Doğalgaz     Zonguldak             440.445

Akmercan                       Doğalgaz     Adıyaman              423.735

DHH                               Kastamonu  HES                      345.397

Varnoc Sys                     Kocaeli        Otomotiv               328.243

 