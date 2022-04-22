Yatağan'a 1.1 milyar liralık 'hibrit' yatırımı

Mehmet KARA

Türkiye’nin yerli kömürle çalışan ve Güneybatı Anadolu’daki üç önemli elektrik üretim tesisinden biri konumundaki Yatağan Termik Santrali, ilave güneş santrali ile hibrit santrale dönüştürülecek. Bu amaçla 85 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali (GES) kurulacak. Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ tarafından Menteşe ilçe sınırları içinde işletilen 666 MW kapasiteli linyit yakıtlı santrale ilave edilecek GES için yaklaşık 1.1 milyar lira harcanacak.

Üç parça halinde kurulacak

Proje kapsamında Yatağan Termik Santrali’ne yardımcı kaynak olarak 3 ayrı GES kurulacak. Bu alanlar alanlar, EÜAŞ’a ait ve Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi’nde bulunan ve Yatağan Termik Santrali’ne bağlı Tınaz İşletmeleri Maden Sahası (IV. Grup) içerisinde yer alıyor. Santrallerde 185 bin adet güneş paneli kullanılacak.

Amaç kesintisiz ve temiz elektrik

Santralde yılda ortalama 223 milyon kWh elektrik üretilmesi öngörülüyor. Termik santralden enerji üretimi esnasında çevresel faktörler sebebiyle üretimde azalma görüldüğü vakit kurulması planlanan GES ünitesi ile enerji kayıpları önlenecek ve üretimde süreklilik sağlanacak.