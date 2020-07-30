Yatak, mobilyacının yeni rekabet alanı oldu

30 Temmuz 2020

LEYLA İLHAN

Mobilya şirketlerinin de son dönem yatırımları ile ağırlık verdiği yatak sektörü, bir taraftan yoğun rekabet yaşarken, diğer yandan dış pazar talebi desteğiyle hedef büyüttü. Bu arada 1 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşan sektör, yıllık 2 milyon ihracat adedi ile dünyada ilk 15'e yükseldi.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, hedeflerinin üç yıl içinde ilk 5 oyuncu arasına girmek olduğunu söyledi. İç pazarda ise hızlı bir mağazalaşma atağı var. Bağımsız yatak satan şirket markalarının sayısı, franchise yönteminin de kullanılması ile birlikte hızlı yükseliyor. Yılların mobilya zinciri Doğtaş Kelebek de yakın zamana kadar mobilya markaları üzerinden yürüttüğü yatak alanındaki faaliyetlerini bağımsızlaştırdı. Çanakkale Biga'da yatak üretim tesisi bulunan şirket, Doğtaş ve Kelebek markalarıyla sattığı yatak ürünlerine ilişkin bir markalaşma çalışması yaptı. Lova Yatak markasını yaratan şirketin hali hazırda bu alanda hizmet yürüten 10 bağımsız mağazası bulunuyor.

Doğtaş Kelebek CEO'su İsmail Doğan, 30 Ağustos tarihinde toplu açılış yapacaklarını ve 30 Lova Yatak mağazasını törenle faaliyete geçireceklerini söyledi. Lova, ‘Koala'yı simge olarak seçtiği yatak faaliyetlerinde franchise yolu ile büyüyor. Yurt içinde 350 mağazasında ve yurt dışındaki 50 mobilya mağazasında Lova Yatak ürünleri satılıyor. İnovatif ürünler ve 25 yıllık garanti süresiyle fark yarattıklarını kaydeden Doğan, yatak alanında ilk ihracatlarını İtalya'ya yaptıklarını, bunun da global arenadaki kalite gücünü gösterdiğini kaydetti.

Amerika'ya yatak satacak

Yataş Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop, korona sürecin evde geçen zamanın insanların eksiklerini daha iyi görmesini sağladığını kaydederek, buna bir de 30 bin TL'ye varan kredi desteğinin gelmesinin yatak pazarını da canlandırdığını söyledi. Mobilya pazarında Divanev, Yataş Bedding, Enza Mobilya ile yer alan firmalarının halihazırda cirolarının dörde birinin yatak pazarından elde ettiğini söyleyen Altop, gelen taleple birlikte yıl sonuna kadar 130 yeni mağaza açacaklarını böylece toplam mağaza sayılarını 500'e çıkaracaklarını açıkladı. Yatakta en büyük ihracatlarını Almanya'ya yaptıklarını belirten Altop, Amerika'ya yatak satmak için de çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Mobilyadaki performansı yatakta da bekliyoruz

Türkiye yatak pazarını değerlendiren Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Son 19 yılda mobilya sektörünün ihracatı toplam 22 kat arttı. Benzer tabloyu yatak pazarında da bekliyoruz. Bugün dünya pazarından 250 milyon dolarlık pay alan sektörümüz bu oranla dünyada ilk 15 ülke arasında yer alıyor. Üç yıl içerisinde bu oranı artırarak ilk 5 ihracatçı arasına girmeyi bekliyoruz” diye konuştu. Güleç, son dönemde inovatif ürünlere yönelik yatırımların da ilginin de arttığına dikkat çekerek, “Yanı ısıra salgın sürecinde özellikle sağlık gerekçesi ile bu alana dokunan ürüne ve akıllı yatağa talep çok arttı” dedi.