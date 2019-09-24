Yataş yeni markası Divanev'de gaza bastı
2018’de Adapazarlı Divanev’i satın alan ancak ağustos krizi nedeniyle bayilik ağını askıya alan Yataş Grup, gaza bastı. Yeni markanın B ve C segmentine hitap edeceğini belirten Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, “5 yılda pazarda ilk 5’e gireceğiz. Yıl sonu ciro hedefimiz ise 1.2 milyar TL” dedi.
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