Yatırım alanlarının belirlenmesinde düzenleme yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yatırım alanlarının ön tespit çalışması Bakanlık tarafından yapılacak.

Bu kapsamda mevcut ve gerçekleştirilmesi planlanan liman, havaalanı, demir yolu ve kara yolu yatırımları gibi ulaşım ağları yanında enerji ve su temin altyapısı, ham madde ve ilgili pazarlara yakınlık, arazinin topoğrafik yapısı, mülkiyet durumu, su kaynakları ve taşkın risk durumu, havza ölçekli yönetim planı, korunan alanlar için hazırlanmış yönetim planı ve çevre düzeni planı kararları dikkate alınacak.

Ön tespit sonucu belirlenen alanlara ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı ve Sağlık bakanlıkları ile il özel idaresi veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve ilgili belediyelerin görüşleri alınacak.

Kurum ve kuruluşlar nihai görüşlerini en geç 30 gün içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bildirecek. Görüş için etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma yapılması gereken hallerde talep üzerine ilgili kurum ve kuruluşlara 30 gün ilave süre verilecek.

Ön tespit sonucu belirlenen alanların yer seçimi etüdü, mahallinde Bakanlık tarafından yapılacak.

Belirtilen tüm kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması ve yer seçimi etüt çalışmasının tamamlanmasının ardından Bakanlıkça özet değerlendirme raporu hazırlanacak.

Bakanlık oluru ile belirlenecek yatırım alanının sınırları, Resmi Gazete'de ilan edilmesiyle kesinleşecek.​​​​​​​