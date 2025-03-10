Yatırım bankalarıyla görüşen Discord halka arzı değerlendiriyor!

En popüler chat uygulamalarından biri olan Discord'un halka arzı değerlendirdiği öğrenildi. Yatırım bankacılarıyla görüşmelere başladığı belirtilen Discord'un bu hamlesinin, 2024 yılı itibarıyla ekonomik belirsizliklerin etkisiyle durağan seyreden halka arz piyasasına yeni bir ivme kazandırabileceği düşünülüyor.

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, aylık 200 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan platform henüz keşif aşamasında. Şirketin, öncelikli odak noktası ise kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak.

Diğer şirketlere de cesaret verecek

Son yıllarda piyasa dalgalanmaları ve özel şirketler için yüksek değerlemeler nedeniyle birçok halka arz süreci ertelenmiş veya yavaş ilerlemişti. Ancak Discord'un borsaya açılmasının, teknoloji sektöründe halka arz düşünen diğer şirketlere de cesaret vermesi bekleniyor.

İlk sürümünü Mayıs 2015'te yayınlayan Discord hızla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmış ve pandemi döneminde platforma olan ilgi katlanarak artmıştı. Her ay 200 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan uygulama ücretsiz hizmet sunarken, premium özellikler için abonelik sistemi uyguluyor.

Son yıllarda Discord, yapay zeka alanındaki gelişmeleri de yakından takip ederek platforma entegre etti. Yapay zeka destekli görüntü oluşturma şirketi Midjourney gibi firmalar, Discord'un altyapısını kullanarak kendi topluluklarını oluşturdu. Bu durum, Discord'u yalnızca bir sohbet uygulaması olmaktan çıkararak, yapay zeka ve yaratıcı içerik üretimi için önemli bir merkez haline getirdi.

2021'de değeri 15 milyar dolardı

2021 yılında Microsoft'un 10 milyar dolarlık satın alma teklifini reddeden şirket, bağımsız kalma ve kendi iş modelini sürdürme kararı almıştı. Son olarak, 2021 yılında gerçekleştirilen bir yatırım turunda özel yatırımcılar tarafından Discord'a yaklaşık 15 milyar dolar değer biçilmişti.

Son olaral yapay zeka destekli bulut bilişim şirketi CoreWeave geçtiğimiz hafta halka arz başvurusunda bulunarak 1.9 milyar dolar gelir elde ettiğini ve 863 milyon dolar net zarar bildirdiğini açıklamıştı.