Yatırım finansmanındaki güçlü konumu koruyoruz

Selahattin GÜLDÜ

Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Başkanı

Finansal kiralama (le­asing) sektörü, uzun va­deli ve esnek finansman çözümleri sayesinde ya­tırımların hayata geçiril­mesini destekleyen önem­li bir finansman mode­li olmaya devam ediyor. Türkiye’de leasing sektö­rü özellikle üretim, sanayi, enerji ve hizmet sektörle­rinin yatırım süreçlerinde önemli bir rol üstlenirken, ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısın­dan da kritik bir işlev gö­rüyor. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altında faaliyet gösteren leasing şirketleri, son yıllarda de­ğişen ekonomik koşullara uyum sağlayarak denge­li bir büyüme performansı sergiliyor.

2025 yılı finansal kira­lama sektörü açısından genel olarak beklentile­rin büyük ölçüde karşılan­dığı ve sektörün büyüme­sini istikrarlı şekilde sür­dürdüğü bir dönem oldu. Finansal kiralama şirket­leri, özellikle makine-teç­hizat, üretim ekipmanları ve yeşil enerji finansmanı gibi alanlarda sağladıkla­rı destekle reel ekonomi­ye doğrudan katkı sundu. Bu yapı, finansal kiralama sektörünü kredi piyasası­nın önemli tamamlayıcı unsurlarından biri haline getirdi.

Hayata geçen yatırımlarda etkili bir finansman aracı

Sektör verilerine bakıl­dığında leasing faaliyetle­rinin yatırımların hayata geçirilmesinde etkili bir fi­nansman aracı olarak öne çıktığı görülüyor. Finansal kiralama modeli işletme­ler açısından sermaye kul­lanımını daha verimli hale getirirken, yatırım süreç­lerinin daha sürdürülebi­lir şekilde planlanmasına da katkı sağlıyor. Özellik­le üretim kapasitesinin ar­tırılması, teknolojik yeni­lenme ve işletmelerin re­kabet gücünün korunması açısından leasing finans­manı önemli bir destek mekanizması sunuyor.

Türkiye finansal kira­lama sektörü, son yıllarda dijitalleşme ve finansman çözümlerindeki çeşitlen­me ile birlikte yapısal bir dönüşüm süreci de yaşı­yor. Şirketlerin müşteri ih­tiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilen finansman mo­delleri geliştirmesi, sek­törde rekabeti ve hizmet çeşitliliğini artırıyor. Ay­nı zamanda leasing şirket­lerinin belirli sektörlerde uzmanlaşmış yapıları, fi­nansman süreçlerinin da­ha etkin şekilde yönetilme­sini sağlıyor.

2026 yılında; özellikle üretim yatırımları, ener­ji yatırımları, teknoloji odaklı yatırımlar ve yeşil enerji finansmanı leasing sektörünün öne çıkan yatı­rım alanları olmaya devam edecek. Reel sektörün yatı­rım ihtiyacının devam et­mesi, leasing finansmanı­na olan talebi destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Bununla birlikte 2026 yı­lında sektörü etkileyebile­cek bazı temel gelişmeler de yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik koşul­lar, finansman maliyetle­rindeki gelişmeler, yatırım iştahı ve ekonomik büyüme dinamikleri leasing sektö­rünün performansı üzerin­de belirleyici olacak. Özel­likle yatırım ortamındaki gelişmeler ve finansmana erişim koşulları leasing iş­lemlerinin hacmi üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Önümüzdeki dönemde leasing sektörünün, yatı­rım finansmanındaki güçlü konumunu koruyarak reel ekonomiye sağladığı kat­kıyı sürdürmesi bekleni­yor. Sektörün dijitalleşme, müşteri odaklı finansman çözümleri ve sektörel uz­manlaşma doğrultusunda gelişimini devam ettirme­si, leasing modelinin yatı­rımların finansmanındaki önemini daha da güçlendi­recek.

Finansal Kurumlar Bir­liği olarak leasing sektö­rünün sağlıklı büyümesi­ni destekleyen düzenleyici çerçevenin güçlendirilme­si ve finansmana erişim ka­nallarının çeşitlendirilme­si yönündeki çalışmaların, sektörün gelişimine olum­lu katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyoruz.