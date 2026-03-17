Yatırım finansmanındaki güçlü konumu koruyoruz
Türkiye leasing sektörü, 2025 yılında yatırım finansmanında önemli bir rol oynamayı sürdürdü. Reel sektör yatırımlarını destekleyen leasing modeli, özellikle üretim, makine-teçhizat ve yeşil enerji finansmanında güçlü bir alternatif finansman kanalı olmaya devam ediyor. 2026 yılında ise sektörün dengeli büyümesini sürdürmesi ve yatırım finansmanındaki etkin rolünü koruması bekleniyor.
Selahattin GÜLDÜ
Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Başkanı
Finansal kiralama (leasing) sektörü, uzun vadeli ve esnek finansman çözümleri sayesinde yatırımların hayata geçirilmesini destekleyen önemli bir finansman modeli olmaya devam ediyor. Türkiye’de leasing sektörü özellikle üretim, sanayi, enerji ve hizmet sektörlerinin yatırım süreçlerinde önemli bir rol üstlenirken, ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından da kritik bir işlev görüyor. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altında faaliyet gösteren leasing şirketleri, son yıllarda değişen ekonomik koşullara uyum sağlayarak dengeli bir büyüme performansı sergiliyor.
2025 yılı finansal kiralama sektörü açısından genel olarak beklentilerin büyük ölçüde karşılandığı ve sektörün büyümesini istikrarlı şekilde sürdürdüğü bir dönem oldu. Finansal kiralama şirketleri, özellikle makine-teçhizat, üretim ekipmanları ve yeşil enerji finansmanı gibi alanlarda sağladıkları destekle reel ekonomiye doğrudan katkı sundu. Bu yapı, finansal kiralama sektörünü kredi piyasasının önemli tamamlayıcı unsurlarından biri haline getirdi.
Hayata geçen yatırımlarda etkili bir finansman aracı
Sektör verilerine bakıldığında leasing faaliyetlerinin yatırımların hayata geçirilmesinde etkili bir finansman aracı olarak öne çıktığı görülüyor. Finansal kiralama modeli işletmeler açısından sermaye kullanımını daha verimli hale getirirken, yatırım süreçlerinin daha sürdürülebilir şekilde planlanmasına da katkı sağlıyor. Özellikle üretim kapasitesinin artırılması, teknolojik yenilenme ve işletmelerin rekabet gücünün korunması açısından leasing finansmanı önemli bir destek mekanizması sunuyor.
Türkiye finansal kiralama sektörü, son yıllarda dijitalleşme ve finansman çözümlerindeki çeşitlenme ile birlikte yapısal bir dönüşüm süreci de yaşıyor. Şirketlerin müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilen finansman modelleri geliştirmesi, sektörde rekabeti ve hizmet çeşitliliğini artırıyor. Aynı zamanda leasing şirketlerinin belirli sektörlerde uzmanlaşmış yapıları, finansman süreçlerinin daha etkin şekilde yönetilmesini sağlıyor.
2026 yılında; özellikle üretim yatırımları, enerji yatırımları, teknoloji odaklı yatırımlar ve yeşil enerji finansmanı leasing sektörünün öne çıkan yatırım alanları olmaya devam edecek. Reel sektörün yatırım ihtiyacının devam etmesi, leasing finansmanına olan talebi destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.
Bununla birlikte 2026 yılında sektörü etkileyebilecek bazı temel gelişmeler de yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik koşullar, finansman maliyetlerindeki gelişmeler, yatırım iştahı ve ekonomik büyüme dinamikleri leasing sektörünün performansı üzerinde belirleyici olacak. Özellikle yatırım ortamındaki gelişmeler ve finansmana erişim koşulları leasing işlemlerinin hacmi üzerinde doğrudan etkili oluyor.
Önümüzdeki dönemde leasing sektörünün, yatırım finansmanındaki güçlü konumunu koruyarak reel ekonomiye sağladığı katkıyı sürdürmesi bekleniyor. Sektörün dijitalleşme, müşteri odaklı finansman çözümleri ve sektörel uzmanlaşma doğrultusunda gelişimini devam ettirmesi, leasing modelinin yatırımların finansmanındaki önemini daha da güçlendirecek.
Finansal Kurumlar Birliği olarak leasing sektörünün sağlıklı büyümesini destekleyen düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi ve finansmana erişim kanallarının çeşitlendirilmesi yönündeki çalışmaların, sektörün gelişimine olumlu katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyoruz.