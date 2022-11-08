Yatırım fonları büyüklüğü 10 ayda yüzde 91,6 arttı

Şebnem TURHAN

Yüksek enflasyonda yatırımcının tasarruflarını koruma ve getiri arayışı yatırım fonlarını da cazip hale getirdi. FonTurkey Kurucusu Onur Duygu, yatırım fonlarının 2022 yılında birikim sahiplerinin tercih ettiği yatırım araçları içinde olmaya devam ettiğini belirterek “Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerini incelediğimizde, 2021 sonu itibarıyla toplam yatırım fonu büyüklüğünün 298 milyar TL’den Ekim 2022 tarihinde 571 milyar TL’ye yükseldiğini görüyoruz. Yatırımcı adetlerine baktığımızda da 200 binin üzerinde yeni yatırımcı geldiğini görmek mümkün. Yatırım fonlarındaki getiri ve çeşitliliğin tasarruf sahiplerinin artan getiri arayışına cevap vermesi, hem parasal büyüklük hem de yatırımcı adetlerinde kayda değer artışı açıklıyor” dedi. Duygu’nun hazırladığı analize göre ilk 10 ayda dolar/TL yüzde 42, gram altın yüzde 29, BİST100 yüzde 106,5 ve mevduatın ortalamada yüzde 16 getiri sağladığı piyasada; yatırım fonları önemli getiriler sağladı. Özellikle konusunda uzman portföy yöneticileri tarafından aktif yönetilen Hisse Senedi Fonları’nın BİST100 getirisi üzerinde performans gösterdiğini rakamların teyit ettiğine dikkat çeken Duygu, yılbaşından itibaren en yüksek getiri sağlamış ilk 15 fona bakıldığında 14’ünün hisse senedi fonlarından oluştuğunu vurguladı. Toplam fon adedinin yüzde 3’ünden negatif getiri İlk 10 ayda fonların büyük çoğunluğunun pozitif getiri sağladığını dile getiren Duygu, şöyle devam etti: “Negatif getiri sağlamış fon adedi sadece 9, bu da toplam fon adedinin yüzde 3’üne tekabül ediyor. Negatif getiri sağlamış fonlar genellikle aynı 2 tema üzerinde yoğunlaşıyor. Bunlardan ilki yabancı hisse içerikli teknoloji temalı fonlar, ikincisi ise enflasyonist ortam nedeniyle yükselen faizlerin negatif etkilediği Yabancı Borçlanma Araçları fonları. Bu fonlar son 2 yıllık zirve değerlerinin yüzde 35- 40 altında işlem görüyorlar. Yüzde 20’e kadar getiri sağlamış fonlara baktığımızda genelde mevduata eş/az üzerinde getiri sağlamayı hedefleyen aynı gün paraya çevrilebilir Para Piyasası, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları/Kira Sertifikası Fonları ile Özel Sektör/Banka Borçlanma araçlarına yatırım yapan Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonlarını görüyoruz.”

Mevduat getirisinin üzerinde ancak yılbaşından itibaren TÜFE altında getiri sağlamış fonlar içinde, Eurobond Fonları ve Risk Düzeyi Orta olan (3-4 Risk Seviyesi) Çoklu Varlık içeren Değişken/Karma/ Fon Sepeti Fonlarının mevcut olduğunu belirten Duygu, “Eurobond Fonlarının temelde kurdaki getiriye paralel getiri sağlaması mümkün ancak ülke risk primi ve faiz seviyesindeki yükseliş, fon getirilerine olumsuz etki ediyor. Bu nedenle bu fonlarda ortalama getiri yüzde 38,1 dolar/TL getirisi altında. Bu dilimde BİST100 getiri altında kalmış olan BİST Teknoloji Hisse Senedi Fonları da karşımıza çıkıyor. Yurtdışında teknoloji hisseleri negatif getirilerde olmasına rağmen BİST100 teknoloji hisseleri pozitif getiri sağlayarak yatırımcılarını çok üzmedi” dedi.

Hisse senedi fonları BİST100’ün üzerinde getiri sağladı

Duygu, ilk 10 ayda yüzde 57,8 olan TÜFE oranı üzerinde getiri sağlayan fonlarda lokomotif ürün hisse senedi olarak göründüğüne işaret ederek Hisse Senedi Fonları ile hisse senedi ağırlıklı Değişken/Karma/ Fon Sepeti Fonlarının enflasyonu geçerek yatırımcısına reel getiri sağladığını ifade etti. Duygu’nun analizine göre Hisse Senedi Fonları özelinde bakıldığında getiriler yüzde 51 ile yüzde 190 arasında değişti. Geçmiş getirilerin özellikle yüksek riskli yatırım ürünlerinde gelecek için gösterge olmadığını vurgulayan Duygu, “Dolayısıyla Borsa İstanbul’un son iki aydaki seyri bu fonların getirileri için de belirleyici olacaktır. Ama şunu da söylemek gerekir, BİST100’ün yüzde 106,5 getirdiği bir piyasada, 50’ye yakın hisse senedi fonunun bu getiri üzerinde getiri sağlaması, fonların da hisse senedine yatırım için önemli bir enstrüman olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla hisse senedine yatırım yapmak isteyen ancak hisse senedi seçimi ve piyasa takibi konusunda uzman görüşüne ihtiyaç duyan yatırımcılar için bu fonlar; hem çeşitlilik hem de performanslarıyla değerli bir alternatif” dedi.

FonTurkey Kurucusu Onur Duygu, özellikle ilk iki çeyrekte önemli getiri sunmuş Petrol ve Emtia Fonlarınının yüzde 70 civarı getirilerle TÜFE üzeri getiri sağlayan fonlar arasında bulunduğunu belirterek ekonomilerde yavaşlama ve resesyon beklentileri ile petrol ve emtiada yaşanan düşüşlerin bu fonlarda yüzde 100 üzeri getirilerin gerilemesine yol açtığını kaydetti.

Yüzde 0 stopaj imkanı yılsonuna kadar devam ediyor

FonTurkey Kurucusu Onur Duygu, “Yatırım fonlarında stopaj istisnası yıl sonuna kadar devam ediyor. Yatırımcılar para piyasası, borçlanma araçları - döviz ve yabancı hariç, fon sepeti - yabancı hariç, kıymetli madenler, katılım - döviz hariç fonlarını 31.12.2022 tarihine kadar aldıkları takdirde, bu fonların satışından elde edilen kazançlar gerçek kişilerde yüzde 0 stopaj oranına tabi olacak. Fon satışı için herhangi bir tarih kısıtlaması da bulunmuyor. Stopaj istisnası fon piyasasının büyümesi için önemli bir teşvik. Tüm bu gelişmeler ışığında, 2022 yılı son iki ayının da ilk 10 aya paralel şekilde fon piyasasına yeni yatırımcı katılımının arttığı, fonların çeşitlendiği ve yeni para girişleriyle portföylerin büyüdüğü bir dönem olacağı beklentisindeyim” dedi.



