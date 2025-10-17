Yatırım fonlarında 4 kata yakın büyüdü

Başak Nur GÖKÇAM

Faizlerin gerilemesiyle birlikte yatırım fonları­na olan ilgi arttı. Hızla ar­tan bu ilgi ile RePie Portföy de menkul kıymet yatırım fonların­da vites büyüttüğünü duyurdu. Toplam portföy büyüklüğü 2,5 milyar dolar olan şirket, menkul kıymet yatırım fonları portföyü­nü sene başından bu yana yak­laşık 4 kat artışla 85 milyon do­lardan 290 milyon dolara çıkar­dı. Konuyla ilgili konuşan RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Da­yıoğlu “2026’da toplam portfö­yümüzü 3,5 milyar doların üze­rine çıkarırken, farklı piyasa di­namiklerine göre yönettiğimiz menkul kıymet yatırım fonların­da 700 milyon dolar büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

"Yatırımcını tercihi altın ve Eurobond fonlara yöneliyor"

ABD merkez bankasının faiz indirimine gitmesi ve yurt içinde de merkez bankasının faiz indi­rim sürecini başlatmasına para­lel yatırımcı tercihlerinde değer­li maden ve Eurobond fonlarına ilginin arttığı, bunun yanında Türk lirası cinsi fonlarda esnek stratejiye sahip değişken fonla­rın güçlü alternatif olarak öne çıktığı bir döneme girildi.

“Yatırımcımızın ihtiyacını, farklı varlık sınıflarına dengeli dağılımla ve disiplinli risk yöne­timiyle karşılıyoruz” diyen Re­Pie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, “Menkul kıymet yatı­rım fonlarında yakaladığımız iv­me, bu yaklaşımın doğal sonucu. 2025 yılını menkul kıymet yatı­rım fonlarında yaklaşık 360 mil­yon dolar seviyesinde tamam­layıp 2026’da ise bu alanda 700 milyon dolara ulaşmayı hedefli­yoruz. Değişken ve serbest fonla­rımız performansıyla portföyü­müzün lokomotifi olmaya devam edecek. RTP kodlu 1. Serbest Fo­numuzun son bir yılda yaklaşık yüzde 100 getiri sağlaması ve RIK kodlu değişken fonumuzun ise yüzde 70’e varan getirisi, stra­tejimizin somut yansıması. Al­tın ve döviz bazlı fonlarımız da dalgalı dönemlerde portföy da­yanıklılığını artıran tamamla­yıcı unsurlar oldu. Altındaki re­kor rallisiyle birlikte altın fonu­muzun son 1 yıllık getirisi yüzde 92’nin üzerine çıktı” diye konuştu.

2028 yılı hedefi 5 milyar dolar varlığa ulaşmak

Geleceğin unicorn’larına ve büyük ölçekli gayrimenkul pro­jelerine düşük tutarlarla yatırım yapmaya imkân tanıyan girişim sermayesi ve gayrimenkul yatı­rım fonlarında (GSYF ve GYF) büyüklük bugün 515 milyar li­rayı aştı. 2026’da GSYF ve GYF toplam pazar büyüklüğünün 700 milyar liraya ulaşacağını öngör­düklerini söyleyen Altuğ Da­yıoğlu, “2026 hedefimiz, yöne­tilen varlık büyüklüğümüzü 3,5 milyar dolara çıkarmak. Bunun 1,35 milyar dolarını GSYF’ler oluşturacak. Orta vadede, yani 2028’e kadar ise 5 milyar dolar­lık yönetilen varlık büyüklüğüne ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

"Yapay zekâ ve otomasyona ayrı önem veriyoruz"

Dayıoğlu şöyle devam etti: “Üç ana sektörümüzü enerji, dijital yatırım platformları ve konak­lama olarak koruyoruz. Bununla birlikte, özellikle yapay zekâ ve otomasyon teknolojilerine ayrı önem veriyoruz. Makine öğren­mesi ile desteklenen otomasyon çözümlerinin, üretimden pera­kendeye kadar birçok sektörü dönüştüreceğine inanıyoruz."

ARF Bio’nun halka arzı için SPK onayı bekleniyor

“2026’da sınırlı sayıda ama etkisi yüksek çıkış fırsatlarını yakından takip ediyoruz” diyen Dayıoğlu “Yol haritamız, şirketlerin ölçek, kârlılık ve pazar erişimi gibi metriklerde hedef seviyeye gelmesiyle uygun likidite mekanizmasını devreye almak üzerine kurulu. Bu kapsamda, yeni nesil geri dönüşüm şirketi ARF Bio’nun halka arzı için SPK onayının gelmesini beklerken, diğer yatırımlarımızda da her şirket için değer maksimizasyonu sağlayacak en doğru çözümü uyguluyoruz” açıklamasını yaptı. RePie Portföy’ün 2025 yılı yatırımları arasında, altın başta olmak üzere kıymetli madenler alanında dijital varlık geliştiricisi Goldtag ve geçtiğimiz günlerde fon yatırımında Türkiye’de ilk kez olarak yapay zekâ temelli yatırım danışmanlığı hizmetini tanıtan Fonmap öne çıktı.

"İki şirketten tam çıkış yaptık"

RePie Portföy’ün şimdiye kadar 100’den fazla şirkete yatırım yaptığını açıklayan Dayıoğlu, son bir yıl içinde yaptıkları stratejik çıkışlarla yatırımcılarına önemli getiri sunduklarını kaydetti. Dayıoğlu, “Bu yıl Türkî cumhuriyetler odağında fintek çözümleri geliştiren Turan ve turizm ve konaklama alanında faaliyet gösteren TatildeKirala’dan tam çıkış yaptık. 2021 yılında yatırımını yaptığımız HST Tarım’dan dolar bazında yaklaşık 4 kat getiri ile çıkış sağladık” dedi.

2025’te 8 proje GYF kurdu

Eylül sonu itibarıyla portföyündeki 38 GYF ile binden fazla gayrimenkulü yatırımcılarla buluşturan RePie Portföy, 2025 yılında 8 yeni Proje GYF ile öne çıktı. RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, “Proje GYF’ler, konuta olan erişimi artıracak finansmanın sağlanmasında kritik bir rol oynuyor. Bu sene ihraç ettiğimiz fonlar arasında yer alan Göktürk Proje GYF bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Fonumuzun odağındaki bölgedeki konut projelerinde metrekare satış bedellerinin, İstanbul ortalamasının oldukça üzerinde seyretmesi, yatırımcı açısından hem kısa vadede yüksek likidite hem de uzun vadede güçlü bir değer artışı potansiyeli anlamına geliyor” dedi.